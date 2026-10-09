Свадьба девушки из Кыргызстана с узбекским парнем привлекла внимание всех в соцсетях (видео)

·3·Общество
Свадьба девушки из Кыргызстана с узбекским парнем привлекла внимание всех в соцсетях (видео)

Кадры со свадьбы, запечатлевшей создание семьи девушкой из Кыргызстана с узбекским парнем, широко распространились в социальных сетях и привлекли всеобщее внимание. Фото и видео счастливого дня молодоженов вызвали большой интерес среди пользователей.

В радостной церемонии приняли участие близкие, родственники и гости молодоженов, став свидетелями того, как они шагают на новый жизненный путь. Отражение национальных традиций и семейных ценностей на свадьбе еще больше обогатило особую атмосферу этого дня.

Объединение представителей разных национальностей в одну семью является прекрасным выражением дружбы, взаимного уважения и доброжелательности между народами.

Желаем ново созданной семье крепкой любви, лада и долгих лет счастья!

Узбекско-кыргызская свадьбаСоциальные сетиМежнациональная дружба
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Вышедшая замуж за узбекского парня корейская девушка покорила сватов своим «Келин салом»Вышедшая замуж за узбекского парня корейская девушка покорила сватов своим «Келин салом»6 сентября 17:53«Остаюсь за 20 коней и 100 граммов золота»: диалог узбекской девушки и кыргызского парня взорвал соцсети«Остаюсь за 20 коней и 100 граммов золота»: диалог узбекской девушки и кыргызского парня взорвал соцсети16 сентября 19:11Отменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательствОтменён штраф, назначенный девушке, защищавшейся от сексуальных домогательств3 августа 23:20Муниса Ризаева зажгла на свадьбе своей поклонницы (видео)Муниса Ризаева зажгла на свадьбе своей поклонницы (видео)Сегодня 11:34Райхон зажгла на сцене на роскошной свадьбе в доме Рашида Холикова (видео)Райхон зажгла на сцене на роскошной свадьбе в доме Рашида Холикова (видео)Сегодня 10:39В Ташкенте расследуется дело женщины, впавшей в тяжелое состояние после кесарева сеченияВ Ташкенте расследуется дело женщины, впавшей в тяжелое состояние после кесарева сеченияСегодня 10:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех