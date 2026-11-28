10-летний Ильмиёр Садриддинов, проживающий в Германии, создал робота для сбора мусора и одержал победу в мультимедийном конкурсе «mb21». Юный изобретатель обошел более 200 конкурентов.

Ильмиёр представил разработанного им робота «AIMER» на конкурсе, проходившем в городе Дрезден. Устройство способно самостоятельно передвигаться на массовых мероприятиях и просить людей выбрасывать пустые пластиковые бутылки в специальный отсек. Кроме того, робот может озвучивать информацию об экологии и рассказывать шутки.

Робот был собран из картона, переработанных материалов и набора «LEGO Spike». Примечательно, что программное обеспечение для него Ильмиёр создал самостоятельно. Жюри высоко оценило тот факт, что юный изобретатель разработал проект и довел его до состояния готового прототипа своими силами.

Для справки: «mb21» — это мультимедийный конкурс, проводимый в Германии среди молодежи до 25 лет. В этом году соревнование было организовано в 28-й раз, а общий призовой фонд для победителей составил 11 тысяч евро.

Выигранные деньги Ильмиёр намерен потратить на расширение возможностей робота. Он планирует оснастить «AIMER» камерой и специальным механизмом для сортировки отходов по видам.