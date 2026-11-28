В Яшнабадском районе города Ташкента задержан мужчина, который спрятал наркотическое вещество в головном уборе своего 3-летнего ребенка, чтобы скрыть его от сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщили в ГУВД города Ташкента.

Согласно информации, в ходе комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» был остановлен автомобиль марки Tracker. Поведение водителя вызвало подозрение у сотрудников.

При досмотре автомобиля внутри головного убора 3-летнего ребенка мужчины было обнаружено наркотическое вещество героин. Мужчина признался, что спрятал наркотик в шапке ребенка с целью скрыть его от сотрудников правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 273 Уголовного кодекса. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.