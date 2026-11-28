Видео с необычным природным явлением вызвало большой интерес в социальных сетях. На кадрах видно, как сотни мелких организмов, плотно прижавшись друг к другу, передвигаются по деревянной поверхности в форме длинной цепи. На первый взгляд это зрелище напоминает гигантскую змею или единое живое существо.

Необычный вид озадачил местных жителей и породил различные предположения о происхождении явления. Одни связали это с неизвестными паразитами, другие — с редкими тропическими существами.

Однако специалисты отмечают, что у этого явления есть естественное объяснение. По словам энтомологов, на видео запечатлено массовое движение личинок грибных комариков (семейство Скиаридае). Во время переселения на новое место обитания они могут образовывать такие длинные группы.

Такой способ передвижения дает личинкам ряд преимуществ: плотная группа помогает защититься от хищников, снижает риск высыхания тела и позволяет экономить энергию. В результате они могут перемещаться вместе гораздо эффективнее.