За коммунальные долги арестов автомобиль Cobalt
В производстве Зафарабадского районного отдела Бюро принудительного исполнения находится исполнительный документ о взыскании с предприятия-должника задолженности за коммунальные услуги.
В рамках данного исполнительного производства с целью покрытия долга и обеспечения требований исполнительного документа были проведены необходимые исполнительные действия по выявлению имущества, принадлежащего компании.
В результате автотранспортное средство марки «Cobalt», принадлежащее предприятию-должнику, было арестовано в счет погашения коммунального долга.
Своевременная оплата коммунальных услуг позволяет предотвратить рост задолженности. Работы по исполнению требований исполнительного документа продолжаются.
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