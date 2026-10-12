За коммунальные долги арестов автомобиль Cobalt

·42·Общество
За коммунальные долги арестов автомобиль Cobalt

В производстве Зафарабадского районного отдела Бюро принудительного исполнения находится исполнительный документ о взыскании с предприятия-должника задолженности за коммунальные услуги.

В рамках данного исполнительного производства с целью покрытия долга и обеспечения требований исполнительного документа были проведены необходимые исполнительные действия по выявлению имущества, принадлежащего компании.

В результате автотранспортное средство марки «Cobalt», принадлежащее предприятию-должнику, было арестовано в счет погашения коммунального долга.

Своевременная оплата коммунальных услуг позволяет предотвратить рост задолженности. Работы по исполнению требований исполнительного документа продолжаются.

Зафарабадский районный отделБюро принудительного исполненияОООCobalt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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