Оценена игра Хусанова в матче против «Арсенала»
Спорт1 мин чтения48
29 ноября «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги гостил у «Арсенала». В матче, завершившемся со счетом 2:2, Абдукодир Хусанов вышел в основном составе манкунианцев.
Платформа Флашскоре оценила выступление узбекского защитника в 7,0 баллов. Этот показатель оказался выше, чем у некоторых его товарищей по команде. Например, Йошко Гвардиол получил 7,3 балла, а вратарь Джанлуиджи Доннарумма — 6,2 балла.
Таким образом, Хусанов завершил встречу против «Арсенала» с результатом 7,0 баллов.
Следующая новость
Вам понравилась статья?
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…