29 ноября «Манчестер Сити» в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги гостил у «Арсенала». В матче, завершившемся со счетом 2:2, Абдукодир Хусанов вышел в основном составе манкунианцев.

Платформа Флашскоре оценила выступление узбекского защитника в 7,0 баллов. Этот показатель оказался выше, чем у некоторых его товарищей по команде. Например, Йошко Гвардиол получил 7,3 балла, а вратарь Джанлуиджи Доннарумма — 6,2 балла.

Таким образом, Хусанов завершил встречу против «Арсенала» с результатом 7,0 баллов.