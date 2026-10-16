В Узбекистане вывески больше не считаются рекламой — важное постановление правительства

·33·Узбекистан
В Узбекистане вывески больше не считаются рекламой — важное постановление правительства

В Узбекистане устранен важный бюрократический барьер, которого долгие годы ждали представители малого и среднего бизнеса, владельцы магазинов, торговых точек и различных пунктов обслуживания.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров, вывески, устанавливаемые субъектами предпринимательства на зданиях и сооружениях, в которых они осуществляют свою деятельность, официально перестали считаться объектами наружной рекламы.

Что не оценивается как реклама?

В постановлении правительства четко указано, какие виды информации исключены из сферы наружной рекламы:

  • Информация на внешней стороне здания: Вся информация о наименовании субъекта предпринимательства и его основном виде деятельности, размещенная на внешней стене или фасаде занимаемого им здания или сооружения;

  • Фирменное наименование и знаки: Официальное фирменное наименование компании, товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы не включаются в понятие рекламы.

Рекламный паспорт не требуется

Данное изменение отменяет лишние хлопоты и расходы для предпринимателей:

  • Оформление паспорта не обязательно: Для таких информационных вывесок полностью отменено требование оформления отдельного паспорта рекламного места в уполномоченных органах;

  • Исчезла угроза штрафов и выплат: Раньше контролирующие органы часто расценивали обычное фирменное наименование на фасаде здания как рекламу, что приводило к взысканию сборов или наложению административных штрафов. Новыми правилами официально положен конец подобным недоразумениям.

Это постановление послужит дальнейшему упрощению условий ведения бизнеса в стране, экономии времени и финансовых ресурсов предпринимателей, а также расширит возможности для современного и открытого оформления торговых точек.

Кабинет МинистровТорговые точкиРекламный паспортПредставители бизнеса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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