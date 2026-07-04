В Ташкенте вынесен приговор ветеринару, забивавшему собак

·34·Общество
В Ташкенте вынесен приговор ветеринару, забивавшему собак

В городе Ташкенте оглашен судебный приговор ветеринару, проявившему жестокость по отношению к четырем собакам. Согласно решению суда, он приговорен к 7 суткам административного ареста, а два человека, помогавшие ему, обязаны выплатить штраф.

Как стало известно, инцидент произошел 19 июня 2026 года на складе мебельного цеха в Мирзо-Улугбекском районе.

В судебных документах указано, что ветеринар С.С. прибыл на склад после звонка знакомого. По его словам, его попросили безболезненно «усыпить» собак с признаками бешенства. Ветеринар заявил, что когда он прибыл вместе с сыном, две собаки уже были мертвы, а остальные напали на них.

Он отметил, что в целях самообороны пытался оглушить собак палками, планируя впоследствии провести безболезненную эвтаназию с помощью специального препарата. По его словам, когда они покидали территорию, собаки еще были живы.

В суде сын ветеринара также дал показания, сообщив, что пришел помочь отцу и несколько раз использовал палку для самообороны после нападения собак, при этом намерения убивать животных у него не было.

Однако представители Общества экологии и защиты животных представили видеозаписи с места происшествия. На них запечатлено, как трое человек жестоко избивают собак. Кроме того, женщина, проживающая в соседнем доме, засвидетельствовала, что была очевидцем происходящего и пыталась остановить мужчин, но безрезультатно.

Суд Мирзо-Улугбекского района по уголовным делам признал С.С. виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 111 Кодекса об административной ответственности, и назначил ему наказание в виде 7 суток административного ареста.

Двое помогавших ему лиц — Д.С. и Р.А. — были оштрафованы на сумму в размере 10 базовых расчетных величин, что составляет 4 миллиона 120 тысяч сумов.

ТашкентМирзо УлугбекОбщество защиты животных и экологии
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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