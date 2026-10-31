7 из 7 в Катаре: узбекские тхэквондисты покорили пьедестал Дохи

Узбекские юные и талантливые тхэквондисты показали блестящий результат на международных турнирах в столице Катара — Дохе, завоевав 7 золотых медалей. Все 7 членов команды МУХАММАДЗИЁ ТАЭКВОНДО АКАДЭМЙ, защищавшие честь нашей страны на международном клубном чемпионате, где соревновались сильнейшие спортсмены со всего мира, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Стоит отметить, что член команды — Имрон Рустамов, вошедший в историю после завоевания золотой медали на престижном турнире «Большой шлем» в Китае, также победил всех своих соперников в Дохе и удостоился чемпионского титула.

Соревнования в Дохе: опыт Г1 и абсолютная победа на клубном уровне

Два крупных турнира по тхэквондо, прошедшие в Дохе — Катар Опен Г1 среди взрослых и международный клубный чемпионат — стали серьезным испытанием для узбекских спортсменов:

Опыт Катар Опен Г1: 3 спортсмена академии соревновались с именитыми атлетами мира на рейтинговом турнире категории Г1 и получили ценный международный опыт;

100-процентный золотой результат: Все 7 членов команды, выступившие на международном клубном чемпионате, не оставили шансов соперникам в своих весовых категориях и заняли 1-е места на пьедестале;

Реванш и характер: Три спортсмена, оставшиеся без медалей на турнире Г1, полностью реализовали свой потенциал в клубных поединках и завоевали чемпионское золото.

Продолжающийся триумф Имрона Рустамова

Одним из спортсменов, заслуживших особое признание в составе команды, вновь стал Имрон Рустамов. После исторического золота на турнире «Большой шлем» в Китае, он продемонстрировал стабильное мастерство и в Дохе, еще раз доказав международный потенциал узбекской школы тхэквондо.

С 2023 по 2026 год: динамика роста и развития

Арены Катара стали для академии трамплином к успеху:

Показатель 2023 года: Команда вернулась из Дохи с 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями;

Результат 2026 года: Три года упорного труда принесли свои плоды, и соревнования завершились завоеванием 7 золотых медалей.

Победители и их наставники

Обладатели золотых медалей:

Рустамов Имрон Агзамова Нурзода Абдурашидова Маржона Икрамов Акбар Ходжаев Зикрё Валихужаев Мухаммадзиё Алимжонов Мухаммад Исмоил

Тренерский штаб: Этот исторический результат стал плодом последовательной работы группы тренеров во главе с основателем и главным тренером академии Ахрором Асроровым, старшим тренером Абдурахмоном Ходжабековым и молодежным тренером Зубайром Марифовым.