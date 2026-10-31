На знаменитой стамбульской башне Галата спроецировали флаг Узбекистана

·58·Мир
На знаменитой стамбульской башне Галата спроецировали флаг Узбекистана

В связи с визитом президента Шавката Мирзиёева в Турцию на ряде известных исторических и современных сооружений страны был спроецирован государственный флаг Узбекистана.

30 октября башня Галата, являющаяся одним из исторических символов Стамбула, была подсвечена цветами узбекского флага. Демонстрация флага Узбекистана на этой одной из главных достопримечательностей города стала символическим выражением дружественных отношений между двумя странами.

Кроме того, в цвета флага Узбекистана подсвечены стамбульские мосты Султана Явуза Селима и Султана Фатиха Мехмета. В Анкаре цвета государственного флага Узбекистана также демонстрируются на зданиях-близнецах Союза палат и товарных бирж Турции (ТОББ).

Отображение флага Узбекистана на важных исторических и современных объектах Турции стало одним из символических мероприятий в рамках визита президента Шавката Мирзиёева. Подобные инициативы демонстрируют тесное сотрудничество, дружбу и взаимное уважение между двумя государствами.

Шавкат Мирзиёевузбекско-турецкие отношениябашня ГалатаСтамбул
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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