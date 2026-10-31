Узбекский боец ММА нокаутировал соперника из Китая в Аммане

·58·Спорт
Узбекский боец ММА нокаутировал соперника из Китая в Аммане

Международный турнир по профессиональным смешанным единоборствам (ММА) «ДФ Ункагед», прошедший в столице Иордании городе Амман, стал для узбекских болельщиков богатым на яркие и успешные моменты. Талантливый спортсмен Зафар Рашидов, защищавший честь нашей страны в весовой категории до 61,2 кг, одержал очередную бескомпромиссную победу.

Выйдя в октагон против опытного китайского бойца Давэя Чжоу, наш соотечественник с самого начала встречи полностью взял инициативу в свои руки и победил соперника уже в первом раунде.

Накал в октагоне: Технический нокаут в первом раунде

Бой с первых секунд начался под активным давлением Зафара Рашидова:

  • Град ударов: Узбекский спортсмен с началом поединка заставил соперника обороняться с помощью быстрых и мощных комбинаций;

  • Досрочное завершение: Непрерывные атаки Рашидова принесли свои плоды к середине 1-го раунда — китайский боец не смог противостоять ударам, и судья принял решение остановить поединок техническим нокаутом;

  • Беспроигрышный рекорд — 5:0: Благодаря этому уверенному триумфу Зафар Рашидов продолжил свою беспроигрышную серию в профессиональном ММА, доведя свой показатель до 5 побед и 0 поражений.

«Остановок нет»: Заявление Зафара Рашидова после боя

В интервью, данном в октагоне после победы, молодой боец поделился своими эмоциями и будущими большими целями:

«Огромное спасибо моей команде и наставникам. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. В бою все наши планы осуществились именно так, как мы задумывали. Мы не остановимся на этой победе. Если будет угодно, продолжу усердно работать и стану сильным бойцом, которого будет знать весь мир!»

Эта уверенная победа в Аммане послужит для Зафара Рашидова еще одной важной ступенью в открытии дверей в престижные лиги ММА и крупные мировые промоушены.

Зафар РашидовDF UncagedММА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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