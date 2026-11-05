НЕЙМЕГЕН — Омония: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: НЕЙМЕГЕН — Омония. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «НЕЙМЕГЕН»: 1. Креттаз Г., 73. Брас Г., 4. Схюрс П., 22. Каплан А., 77. Томас А., 6. Неяшмич Д., 35. Монтейру Ж., 99. Бишофф К., 9. Шери Т. (капитан), 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б.

Запасные «НЕЙМЕГЕН»: 24. Фонвиль Д., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 34. Керс К., 42. Мослих Ю., 12. Польстер Н., 3. Сандлер П., 14. Сирхейс К., 10. Тадич Д., 11. Виллумссон В. Т.

Главный тренер «НЕЙМЕГЕН»: Схрёдер Д.

Стартовый состав «Омония»: 1. Камински Т., 93. Дюверн Ж., 5. Кулибали С. (капитан), 37. Шатка Л., 21. Маямбела М., 74. Андреу П., 14. Марич М., 11. Коста Эвандро, 17. Тэнасе Ф., 7. Монтнор Д., 99. Диони Л.

Запасные «Омония»: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 96. Кунунис А., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 22. Танкович М.

Главный тренер «Омония»: Берг Х.