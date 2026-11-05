НЕЙМЕГЕН — Омония: составы и текстовая трансляция

·25·Спорт
НЕЙМЕГЕН — Омония: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: НЕЙМЕГЕН — Омония. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «НЕЙМЕГЕН»: 1. Креттаз Г., 73. Брас Г., 4. Схюрс П., 22. Каплан А., 77. Томас А., 6. Неяшмич Д., 35. Монтейру Ж., 99. Бишофф К., 9. Шери Т. (капитан), 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б.

Запасные «НЕЙМЕГЕН»: 24. Фонвиль Д., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 34. Керс К., 42. Мослих Ю., 12. Польстер Н., 3. Сандлер П., 14. Сирхейс К., 10. Тадич Д., 11. Виллумссон В. Т.

Главный тренер «НЕЙМЕГЕН»: Схрёдер Д.

Стартовый состав «Омония»: 1. Камински Т., 93. Дюверн Ж., 5. Кулибали С. (капитан), 37. Шатка Л., 21. Маямбела М., 74. Андреу П., 14. Марич М., 11. Коста Эвандро, 17. Тэнасе Ф., 7. Монтнор Д., 99. Диони Л.

Запасные «Омония»: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 40. Фабиано, 90. Константинидис К., 96. Кунунис А., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 22. Танкович М.

Главный тренер «Омония»: Берг Х.

Прямая трансляция0-1 LIVE
45+2
Судья дал свисток об окончании первого тайма, первые 45 минут игры завершены.
45
Стандарт в исполнении Ниймегена был легко нейтрализован защитниками.
45
Виллум Тор Виллумссон (НЕК) пробил по воротам, но защитник заблокировал удар, не создав угрозы вратарю. НЕК подаст угловой. Судья указал на угловой флажок.
45
К основному времени матча добавлена 1 минута.
43
Жамиро Монтейро (НЕК) с мячом у линии штрафной. Однако его удар оказался неудачным, мяч полетел прямо по центру, и Томас Камински легко его забрал.
40
Виллум Тор Виллумссон (НЕК) нашел пространство для удара в штрафной, но мяч прошел чуть выше перекладины.
37
Виллум Тор Виллумссон (НЕК) нарушил правила, и Гога Кикачеишвили дал свисток.
35
Жамиро Монтейро (НЕК) отдал пас вперед, но один из защитников перехватил мяч.
33
Виллум Тор Виллумссон (НЕК) нарушил правила, и Гога Кикачеишвили сразу назначил штрафной удар.
32🟨
Клемент Бишофф (НЕК) получил желтую карточку за грубую игру.
29
Айоделе Томас (Ниймеген) принял мяч в штрафной и пробил в перекладину!
26
Ниймеген исполнил угловой, но уверенная игра защитников свела на нет все надежды на гол.
25
Айоделе Томас (Ниймеген) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч. Судья указывает на угловой, Ниймеген будет подавать.
230-1
Лоис Диони (Омония) замкнул отличную передачу точным низовым ударом в левый нижний угол. Какой великолепный финиш!
22
Тжаррон Шери (НЕК) пробил с лета с линии штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.
21
Брайан Линссен (НЕК) разыграл стенку с Тжарроном Шери, но атака не увенчалась успехом.
19
Михлали Маямбела («Омония») попытался сделать передачу, но она была заблокирована.
17
Лоис Диони (Омония) попытался отдать пас партнеру, но защитник надежно заблокировал его.
16
Брайан Линссен (НЕК) нарушил правила, хотя поначалу казалось обратное, но судья принял верное решение и назначил штрафной в пользу соперника.
15🔁
Перр Схюрс (Ниймеген) покидает поле из-за травмы. Дик Схрёдер выпускает вместо него Виллума Тора Виллумссона.
13
Гога Кикачеишвили дал свисток за нарушение, так как Флорин Тэнасе (Омония) сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
12
После штрафного удара с дальней дистанции в исполнении Ниймегена, подачу заблокировал один из защитников.
11
Ноэ Лебретон (НЕК) получил точную передачу на краю штрафной и пробил. Его неточный удар прошел далеко мимо левой штанги.
9
Коста Эвандро (Омония) навесил в штрафную, пытаясь создать опасность у ворот, но защитники легко справились с угрозой.
7
Защитник заблокировал мяч после подачи со штрафного с дальней дистанции в исполнении Омонии.
6
Хороший вынос от защитника означает, что угловой для Омонии не принес результата.
4
Джейден Монтнор (Омония) не смог выполнить прострел в штрафную, его попытка была заблокирована.
1
Жаден Монтнор (Омония) пробил головой по воротам, но вратарь отразил удар.
1
Первый тайм начался.
22:47
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Омония начнет игру.
22:45
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Гога Кикачеишвили.
22:45
Мы узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
22:45
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НЕЙМЕГЕНОмонияЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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