В Ташкенте выявлено, что заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии, занимался торговлей наркотическими средствами с помощью мобильного телефона. Были задержаны еще восемь его сообщников, причастных к этой преступной деятельности. Всего по уголовному делу осуждены 9 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Согласно материалам следствия, начальник колонии создал заключенному условия для использования телефона и ведения запрещенной деятельности. С помощью сообщников, находящихся на свободе, он организовал распространение наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 9 человек, подозреваемых в причастности к преступной группе. Дело рассматривалось в Чиланзарском районном суде по уголовным делам.

Согласно приговору суда, заключенный, являвшийся лидером группы, был признан виновным по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса и приговорен к 14 годам лишения свободы. Также он был признан особо опасным рецидивистом, и ему назначено отбывание наказания в колонии особого режима.

Еще шестеро мужчин — членов преступной группы — приговорены к срокам от 10 до 14 лет лишения свободы.

Суд также вынес приговор двум женщинам, входившим в состав группы. Одна из них приговорена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с учетом неотбытого срока по предыдущему приговору. Кроме того, в отношении нее назначена мера принудительного лечения от наркомании в учреждении по исполнению наказания.

Вторая участница группы приговорена к 7 годам лишения свободы.