На проходящем в Будапеште турнире «Total Chess» казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию против норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. После встречи узбекский шахматист Жавохир Синдаров высоко оценил игру своей коллеги и выразил ей поддержку.

Асаубаева опубликовала в своем Telegram-канале искреннее сообщение, отправленное ей Синдаровым. Узбекский гроссмейстер не скрывал своего восхищения игрой казахстанской шахматистки в сложной ситуации.

«Честно говоря, мы — твои друзья — думали, что у тебя не осталось шансов! Молодец, я горжусь тобой. Последовательность ходов c5 и c6 получилась великолепной. Отличная работа!» — написал Синдаров.