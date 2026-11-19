«Горжусь тобой!» — поддержка Жавохира Синдарова Бибисаре Асаубаевой вызвала ажиотаж!
На проходящем в Будапеште турнире «Total Chess» казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию против норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. После встречи узбекский шахматист Жавохир Синдаров высоко оценил игру своей коллеги и выразил ей поддержку.
Асаубаева опубликовала в своем Telegram-канале искреннее сообщение, отправленное ей Синдаровым. Узбекский гроссмейстер не скрывал своего восхищения игрой казахстанской шахматистки в сложной ситуации.
«Честно говоря, мы — твои друзья — думали, что у тебя не осталось шансов! Молодец, я горжусь тобой. Последовательность ходов c5 и c6 получилась великолепной. Отличная работа!» — написал Синдаров.
Сообщается, что противостояние между Карлсеном и Асаубаевой проходило 17–18 ноября. В оба дня норвежский шахматист отказывался играть последнюю партию. В результате в этих партиях Асаубаевой была присуждена техническая победа.
Однако по общему результату двухдневных соревнований Карлсен сохранил преимущество и прошел в следующий этап турнира. Асаубаевой же предстоит побороться с американским шахматистом Эндрю Хонгом за 19-е место в турнирной таблице.
Тем не менее, игра, показанная казахстанской шахматисткой против Карлсена, и признание со стороны Синдарова привлекли внимание болельщиков.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…