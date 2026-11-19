Президент России Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли декларацию о мире после первой в истории трехсторонней встречи в городе Шэньчжэнь. В документе отражены позиции по снижению ядерных рисков, энергетической стабильности, реформированию ООН и полномочиям международных судебных органов. Однако в декларации не упоминается война в Украине или вопросы ее урегулирования. Сообщается, что об этом 19 ноября проинформировала пресс-служба Кремля.

Лидеры трех стран обсудили стратегическую стабильность

Как стало известно, главы России, Китая и США встретились 19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь. Встреча прошла в государственной резиденции «Силинь Шаньчжуан» в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Переговоры длились около полутора часов. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной ситуации, стратегической стабильности и глобальной безопасности.

Лидеры трех стран выразили благодарность китайской стороне за организацию исторического трехстороннего саммита.

По итогам встречи лидеры не делали устных заявлений для СМИ. Дональд Трамп направился в аэропорт, а Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля.

В ядерной войне не может быть победителей

В декларации, подписанной лидерами трех стран, особое место заняли риски, связанные с ядерным оружием.

В документе подчеркивается, что в ядерной войне не может быть победителей и что такая война никогда не должна быть развязана.