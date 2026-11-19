Путин, Трамп и Си Цзиньпин подписали декларацию по итогам встречи: что в ней отражено?
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- Президент России Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о мире по итогам первой в истории трехсторонней встречи в городе Шэньчжэнь.
- В документе отражены вопросы предотвращения ядерной войны и обеспечения энергетической стабильности.
- Также в декларации затронуты вопросы реформирования ООН и недопущения злоупотребления полномочиями международных судебных органов.
Президент России Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли декларацию о мире после первой в истории трехсторонней встречи в городе Шэньчжэнь. В документе отражены позиции по снижению ядерных рисков, энергетической стабильности, реформированию ООН и полномочиям международных судебных органов. Однако в декларации не упоминается война в Украине или вопросы ее урегулирования. Сообщается, что об этом 19 ноября проинформировала пресс-служба Кремля.
Лидеры трех стран обсудили стратегическую стабильность
Как стало известно, главы России, Китая и США встретились 19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь. Встреча прошла в государственной резиденции «Силинь Шаньчжуан» в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Переговоры длились около полутора часов. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной ситуации, стратегической стабильности и глобальной безопасности.
Лидеры трех стран выразили благодарность китайской стороне за организацию исторического трехстороннего саммита.
По итогам встречи лидеры не делали устных заявлений для СМИ. Дональд Трамп направился в аэропорт, а Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля.
В ядерной войне не может быть победителей
В декларации, подписанной лидерами трех стран, особое место заняли риски, связанные с ядерным оружием.
В документе подчеркивается, что в ядерной войне не может быть победителей и что такая война никогда не должна быть развязана.
Россия, Китай и США заявили о стремлении вести постоянный диалог в целях снижения ядерных рисков и предотвращения распространения ядерного оружия.
Эта позиция стала одним из ключевых пунктов декларации, отражающим готовность трех стран к сотрудничеству в области поддержания глобальной безопасности и стратегической стабильности.
Международный уголовный суд и иммунитет глав государств
Еще один примечательный пункт декларации касается полномочий международных судебных органов и иммунитетов государственных должностных лиц.
Лидеры трех стран подчеркнули, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц имеют фундаментальное значение.
В документе отмечено, что Международный уголовный суд (МУС) и другие подобные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями.
Этот пункт является одной из политически значимых частей декларации с точки зрения споров о международном праве, государственном суверенитете и полномочиях судебных органов.
Россия, Китай и США намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
В целях обеспечения энергетической стабильности три страны также включили в декларацию планы по увеличению производства и поставок нефтепродуктов.
В документе подчеркнута важность устойчивого энергоснабжения. Сотрудничество в этой области направлено на обеспечение стабильности на мировом энергетическом рынке.
Также Россия, Китай и США, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, заявили о поддержке реформирования организации. Согласно их позиции, ООН должна более эффективно реагировать на глобальные проблемы и действовать в соответствии со своими основными задачами по обеспечению международного мира и безопасности.
Вопрос Украины не нашел отражения в декларации
Одним из примечательных аспектов принятой лидерами трех стран декларации является отсутствие пункта, касающегося войны в Украине.
В документе не приводится никаких прямых заявлений о конфликте в Украине, условиях его прекращения или мирных переговорах.
Однако отсутствие упоминания украинского вопроса в декларации не означает, что лидеры трех стран вообще не обсуждали эту тему. Открытой информации о частном содержании встречи и всех вопросах, поднятых на переговорах, не предоставлялось.
Полное содержание декларации
В документе, подписанном лидерами трех стран, отражены следующие основные позиции:
реформирование ООН как организации, эффективно реагирующей на глобальные проблемы;
увеличение производства и поставок нефтепродуктов для обеспечения энергетической стабильности;
уважение принципа согласия государств и иммунитетов официальных лиц, недопущение злоупотребления полномочиями международными судебными органами;
предотвращение ядерной войны, снижение ядерных рисков и продолжение диалога против распространения ядерного оружия.
Трехсторонняя встреча в Шэньчжэне и принятая декларация преподносятся как документ, отражающий общие позиции трех стран по вопросам глобальной безопасности, энергетики и будущего международных институтов. Однако ее практические результаты и то, как договоренности будут реализовываться на следующем этапе, пока остаются открытыми.
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