16-летний Тимур Рустамов из Кашкадарьи покорил вершину Ама-Даблам в Гималаях высотой 6 812 метров, установив рекордный результат. По словам юного альпиниста, он стал самым молодым человеком, поднявшимся на эту вершину.

Тимур Рустамов достиг вершины Ама-Даблам 8 ноября 2026 года в 07:52 по местному времени. На тот момент его возраст составлял 16 лет, 2 месяца и 28 дней.

Этот результат имеет огромное значение для юного альпиниста. По его словам, покорение Ама-Даблам было одной из целей, о которой он давно мечтал. Несмотря на сложности и трудности высокогорных условий, он не отступил и сумел достичь поставленной цели.

Таким образом, Тимур Рустамов добился выдающегося результата благодаря своему мужеству, решительности и неустанному стремлению. Покорение одной из известных вершин Гималаев в 16 лет стало важным достижением в его альпинистской карьере.