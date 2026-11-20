Согласно древним поверьям народа яванцев, вихры на голове младенца связаны с его будущим характером. Существуют представления о том, что количество и расположение этих завитков волос, называемых на яванском языке «уненг-уненг», могут указывать на то, каким человеком вырастет ребенок.

Согласно народным преданиям:

- Один вихор — обычный, спокойный по характеру ребенок.

- Два вихра — проворный, упрямый и немного сложный в воспитании ребенок.

- Более двух вихров — обладатель своеобразного, отличающегося от других характера.

Конечно, эти взгляды не подтверждены научно. Они являются частью традиций, легенд и народных верований яванского народа, передающихся из поколения в поколение.

Но представьте, что на голове младенца не один и не два, а десятки вихров? Согласно этим древним представлениям яванцев, что может означать такая ситуация? Возможно, это истолковывается как знак того, что его ждет совершенно особенная судьба, отличающаяся от других?