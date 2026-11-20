Невеста вышла из самолета с «Келин салом»: необычное свадебное путешествие в Бухару!
В Узбекистане молодожены, выбравшие необычный способ для свадебного путешествия, оказались в центре внимания в социальных сетях. Молодая семья решила отправиться из Ташкента в Бухару не в традиционном свадебном кортеже, а на обычном пассажирском самолете.
Интересно, что они не стали заказывать чартерный рейс. Молодожены совершили свадебное путешествие, поднявшись на борт регулярного рейса вместе с другими пассажирами. Таким образом, свадебная атмосфера, обычно сопровождающая автомобильные кортежи, на этот раз переместилась в аэропорт и на борт самолета.
Однако самый запоминающийся момент поездки произошел в аэропорту Бухары. Когда самолет прибыл в пункт назначения и пассажиры начали выходить, невеста продемонстрировала национальный обычай в уникальной манере. Спускаясь с трапа самолета, она исполнила для пассажиров «Келин салом» — один из древних обрядов узбекского народа.
Обычно «Келин салом» исполняется на свадебных торжествах перед родственниками жениха и гостями. В этот раз невеста показала этот обычай и своим попутчикам в самолете. Неожиданная ситуация привлекла внимание окружающих и придала поездке особое настроение.
Необычный выбор молодоженов и приветствие невесты при выходе из самолета вызвали большой интерес в социальных сетях. Это событие признают уникальным свадебным моментом, объединившим национальные традиции с современным путешествием.
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