В Узбекистане молодожены, выбравшие необычный способ для свадебного путешествия, оказались в центре внимания в социальных сетях. Молодая семья решила отправиться из Ташкента в Бухару не в традиционном свадебном кортеже, а на обычном пассажирском самолете.

Интересно, что они не стали заказывать чартерный рейс. Молодожены совершили свадебное путешествие, поднявшись на борт регулярного рейса вместе с другими пассажирами. Таким образом, свадебная атмосфера, обычно сопровождающая автомобильные кортежи, на этот раз переместилась в аэропорт и на борт самолета.