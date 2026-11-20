Избранный в Сенат США от штата Мичиган демократ Абдул Эль-Сайед подверг резкой критике президента Дональда Трампа, назвав его «дураком», «невеждой» и «заядлым нарциссом». Он также подчеркнул, что вице-президент Джей Ди Вэнс хорошо осознает недостатки Трампа, но продолжает публично поддерживать его ради политической выгоды.

Эль-Сайед высказал эти мысли в интервью журналисту Мехди Хасану. Фрагменты беседы, опубликованной в издании Зетео 6 ноября, получили широкое распространение в социальных сетях к 17 ноября.

По мнению избранного сенатора, Джей Ди Вэнс гораздо умнее Трампа и обладает способностью к более глубокому политическому анализу. Однако вместо того, чтобы открыто выражать свои взгляды, вице-президент предпочитает поддерживать политику главы Белого дома.

«Трамп — дурак, он невежда и заядлый нарцисс. А Джей Ди Вэнс действительно умен», — подчеркнул Эль-Сайед.

По его словам, хотя Вэнс понимает непоследовательность действий и решений президента, он демонстрирует ему лояльность, чтобы быть ближе к власти. Эль-Сайед обвинил вице-президента в отступлении от своих взглядов и принципов ради достижения политических целей.

Демократический политик также раскритиковал Вэнса за то, что тот сначала поддерживал решения Трампа, а теперь пытается дистанцироваться от их негативных последствий. По его мнению, безоговорочное одобрение политики президента может навредить и политическому будущему самого Вэнса.

Для справки: Абдул Эль-Сайед одержал победу над республиканцем Майком Роджерсом на выборах, состоявшихся 3 ноября. Таким образом, он стал первым мусульманином, избранным в Сенат США. Его сенаторские полномочия начнутся в январе 2027 года.