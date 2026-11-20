Блогер Ханна рассказала о бракоразводном процессе, который длился три года, о неоднократном предоставлении судом срока на примирение и о попытках семьи сохранить брак. Об этом она сообщила в интервью ток-шоу «GAPIRING».

В ходе беседы блогеру задали вопрос: если она поняла, что жить вместе стало трудно после рождения первого ребенка, почему решила завести еще детей? По словам Ханны, причиной стали советы близких помириться.

«Дома говорили: помиритесь, может, если у вас будет ребенок, отношения наладятся. В узбекском менталитете этот взгляд очень силен. Часто пытаются сохранить семью через рождение детей», — говорит блогер.

Также ее спросили об основных факторах, приведших к решению о разводе. Ханна ответила, что причиной стали утрата взаимного уважения между супругами и разногласия с мужем. Она подчеркнула, что во многих семьях вмешательство родственников также может усугублять проблемы, однако в ее случае это не было основной причиной.

Блогер также остановилась на том, почему бракоразводный процесс затянулся. По ее словам, изначально сторона супруга была против развода. Позже, когда на развод согласились, они обратились в суд.

Ханна не дала точного ответа, почему суд неоднократно давал срок на примирение. Однако блогер предположила, что на затягивание процесса могли повлиять факторы, связанные с тем, что она является публичной личностью, а также стремление не допустить роста числа разводов.