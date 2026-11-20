В Бостанлыкском районе Ташкентской области, недалеко от поселка Пскем, был замечен бурый медведь. Видео, на котором дикое животное спокойно идет по автомобильной дороге, распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как граждане, передвигавшиеся на автомобиле, заметили медведя на проезжей части. Им удалось снять дикого зверя на видео. Медведь же, не обращая внимания на проезжающие машины, продолжил свой путь по дороге.

Сообщается, что инцидент произошел вблизи поселка Пскем. Однако откуда медведь пришел в эту местность и куда направился дальше, пока неизвестно.

Официальных комментариев от ответственных организаций по поводу случившегося пока не поступало. В настоящее время появление дикого животного вблизи населенного пункта вызывает активный интерес у пользователей социальных сетей.