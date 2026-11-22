Начиная с 2027/2028 учебного года, первоклассники школ Узбекистана могут начать обучение по учебникам, основанным на усовершенствованном латинском алфавите. Переход на новую письменность планируется осуществлять не за один год, а поэтапно в течение 2027–2031 годов. При этом для учащихся 5–11 классов предлагается ввести временные послабления при оценке орфографических ошибок.

В проекте постановления Кабинета Министров определен порядок адаптации школьного образования к усовершенствованному латинскому алфавиту. Документ предусматривает не только подготовку новых учебников, но и переподготовку учителей, а также учет переходного периода при оценке грамотности учащихся.

Однако на данный момент эта инициатива является лишь проектом постановления. Это означает, что содержащиеся в нем предложения обретут официальную силу только после принятия окончательного решения.

Первоклассники начнут учиться по новому алфавиту с 2027 года

Согласно проекту, начиная с 2027/2028 учебного года, планируется, что учащиеся 1-х классов школ будут обучаться по учебникам и учебно-методическим комплексам, подготовленным на основе усовершенствованного латинского алфавита.

Это станет первым практическим этапом процесса перехода на новый алфавит. В последующие годы учебники будут поэтапно обновляться и для других классов.

Учебники для 1–11 классов будут заменены до 2031 года

В проекте постановления установлен многолетний срок для адаптации всех классов общеобразовательных школ к новому алфавиту.

Согласно плану, в 2027–2031 годах учебники и учебные материалы для 1–11 классов будут переизданы на усовершенствованном латинском алфавите.

Такой поэтапный подход направлен на создание условий для адаптации учащихся, педагогов и родителей к новой письменности.

Для учащихся 5–11 классов могут быть введены послабления по орфографии

Еще одно примечательное предложение в проекте касается порядка оценки орфографической грамотности учащихся старших классов.

Согласно ему, до 1 августа 2028 года учащимся 5–11 классов предлагается предоставить послабления в отношении орфографических ошибок с учетом периода перехода на новый алфавит.

Этот порядок может распространяться на следующие процессы:

оценка письменных работ в школе и орфографической грамотности;

итоговая государственная аттестация;

вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

То есть, от учащихся не будут требовать безупречных результатов в процессе освоения нового алфавита и правил орфографии. Это может послужить смягчению возможных трудностей в переходный период.

Учителя также будут готовиться к новому алфавиту

Переход на новый алфавит не ограничится только заменой учебников. Важное значение в этом процессе имеет подготовка педагогов.

Согласно проекту, начиная с 2027 года, для учителей будут организованы специальные учебные курсы по усовершенствованному латинскому алфавиту и новым правилам орфографии.

Также планируется проведение семинаров-тренингов и вебинаров с участием педагогов. Цель этого — содействие учителям в освоении правил новой письменности и их применении в учебном процессе.

Когда начнется переход на новый алфавит?

Основные сроки, указанные в проекте постановления, можно свести к следующему:

Срок Планируемое изменение С 2027 года Учебные курсы, семинары и вебинары для учителей С 2027/2028 учебного года Первоклассники начинают учиться по учебникам на новом алфавите 2027–2031 годы Поэтапное обновление учебников для 1–11 классов До 1 августа 2028 года Предложение о послаблениях при оценке орфографических ошибок для 5–11 классов

Какие изменения ждут учеников и родителей?

Переход на усовершенствованный алфавит может принести ряд новшеств в школьное образование. Если дети, поступающие в первый класс, начнут обучение грамоте на основе новой письменности, то учащимся старших классов придется осваивать как старые, так и новые правила орфографии в переходный период.

Поэтому важно, чтобы процессы подготовки учебников, обучения учителей и адаптации системы оценивания осуществлялись согласованно.

В настоящее время порядок реализации предложений, содержащихся в проекте постановления, и окончательные сроки будут уточнены после принятия документа. Поэтому родителям и учащимся не стоит делать поспешных выводов о том, что все учебники будут заменены мгновенно или что требования к орфографии на экзаменах будут полностью отменены.