Народ ава считается одним из последних кочевых народов, сохранивших традиционный образ жизни в лесах Амазонии и живущих преимущественно за счет охоты и собирательства. Они избегают контактов с внешним миром, предпочитая вести независимый образ жизни в естественной среде.

Около 20 представителей народа ава, живущего в изоляции от внешнего мира в лесах бразильской Амазонии, неожиданно вышли к местным жителям. Они пришли в деревню, расположенную на территории заповедника Арарибоя в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, и попросили у населения еду, после чего вернулись обратно вглубь леса. Об этом сообщила правозащитная организация Сурвивал Интернатионал.

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По мнению правозащитников, причиной, по которой представители племени на этот раз вышли к жителям деревни, могла стать нехватка продовольствия. Глобальное изменение климата, незаконная вырубка лесов и браконьерство создают серьезную угрозу территориям, на которых они проживают. В результате члены племени лишаются своих традиционных источников пищи.

Местные жители запечатлели встречу с представителями племени на фото и видео. По их словам, мужчины, женщины и дети, вышедшие из леса, выглядели крайне изможденными и истощенными. Это может быть связано с продовольственной проблемой, с которой столкнулось племя.

Для справки: на сегодняшний день в мире известно около 196 племен и групп, живущих вдали от современной цивилизации и избегающих контактов с внешним миром. Более 90 процентов из них проживают в тропических лесах Амазонии в Южной Америке.

Специалисты подчеркивают, что для сохранения традиционного образа жизни таких народов важно защищать территории их проживания, а также бороться с незаконной вырубкой лесов и браконьерством.