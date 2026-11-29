В турецком Стамбуле была задержана преступная группа, которая обманом вовлекала в трудовую деятельность гражданок Узбекистана и Казахстана. Члены группировки отбирали у женщин паспорта и принуждали их к работе. Об этом сообщает издание A Haber.

Согласно полученным данным, подозреваемые создали фиктивную консалтинговую компанию, обещая иностранным гражданкам помощь в трудоустройстве. Они проводили прямые эфиры в TikTok, где публиковали предложения о работе и призывали заинтересованных лиц связываться с ними по телефону.

После прибытия женщин в Стамбул их заставляли подписывать договоры и отбирали у них паспорта. Затем их привлекали к работе по уборке домов и уходу за детьми. Однако 30–50 процентов заработанных ими денег присваивались членами группировки.

Потерпевшие не могли оказать сопротивление, так как у них были изъяты документы, а также звучали угрозы депортации. Сообщается, что один из представителей группы постоянно угрожал им выдачей полиции.

Расследование по данному факту было начато после поступления обращений в полицию и контактный центр при президенте. В ходе оперативных мероприятий четверо подозреваемых были задержаны, а 14 женщин — спасены.

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Во время обысков были обнаружены электронные устройства, информация о клиентах и тетради, в которых фиксировалось, у кого хранятся паспорта женщин.

В отношении лидера группы Мехмета Мелиха Ипекчи был направлен запрос об объявлении в розыск. Восьми подозреваемым по обвинению в торговле людьми грозит тюремное заключение на срок от 112 до 168 лет. Обвинительное заключение было принято судом.