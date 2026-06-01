Арне Слот направил эмоциональное прощальное письмо болельщикам Ливерпуля

После неожиданной отставки с поста главного тренера «Ливерпуля» Арне Слот тепло попрощался с болельщиками на «Энфилде». Несмотря на то, что нидерландский специалист привел команду к 20-му чемпионскому титулу и обеспечил путевку в Лигу чемпионов, пятое место в текущем сезоне стало причиной решительного решения руководства клуба. Слот покидает Мерсисайд с высоко поднятой головой после двух ярких и сложных лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В своем открытом письме болельщикам Слот рассказал об ответственности и волнении, которые он испытывал, проходя под знаменитой табличкой в туннеле «Энфилда». «Я чувствовал ответственность за то, чтобы соответствовать 134-летней великой истории этого клуба. Нашей целью всегда была победа и радость для всемирно известного народа «Энфилда». Перемены — это часть футбола, но я уверен, что этот клуб продолжит радовать своих болельщиков», — пишет тренер.

Первый сезон Слота прошел легендарно. Он досрочно выиграл с «Ливерпулем» титул Английской Премьер-лиги, подарив болельщикам незабываемую радость после 35-летнего перерыва. Поднятие кубка над переполненным «Энфилдом» 25 мая 2025 года и парад с участием миллиона человек на улицах города навсегда останутся высшей точкой его карьеры.

В своем письме тренер выразил доверие новому поколению команды. Он подчеркнул, что молодежь, осознающая ответственность ношения футболки «Ливерпуля», еще больше укрепит фундамент клуба. Слот также особо отметил, что его поразило единство и стойкость болельщиков, проявленные не только в спортивных достижениях, но и в различных социальных событиях города.