Звезды Арсенала жестко ответили Джеду Спенсу и критикам

·69·Спорт
Звезды Арсенала жестко ответили Джеду Спенсу и критикам
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Деклан Райс и Нони Мадуэке резко отреагировали на критику в социальных сетях. После завоевания чемпионского титула Английской Премьер-лиги, прервавшего 22-летнюю паузу, команда «Арсенал» оказалась между праздничными торжествами и горькими воспоминаниями о поражении в финале Лиги чемпионов. Футболисты не стали молчать после того, как защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс высмеял поражение «канониров» от «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале Лиги чемпионов в Будапеште «Арсенал» уступил «ПСЖ» в серии пенальти. Эберечи Эзе и Габриэл Магальяйнс не реализовали решающие удары, а Нони Мадуэке вышел на поле со скамейки запасных. В своем Instagram Мадуэке опубликовал фото с Декланом Райсом, держащим кубок Премьер-лиги, и подписал: «Чемпионы! А остальные заняты написанием твитов и постов. Спасибо, Господи!»

Деклан Райс поддержал мнение товарища по команде, ответив в комментариях: «Везде зависть», добавив смеющиеся эмодзи. Несмотря на то, что бывший капитан «Вест Хэма» реализовал свой пенальти в финале, он поставил на первое место общий успех команды и победу в лиге. Во время чемпионского парада Райс заявил болельщикам: «Они смеялись над нами, а теперь не смеются. В следующем сезоне мы вернемся еще сильнее».

Джед Спенс, ставший главным зачинщиком этого конфликта, на протяжении всего сезона насмехался над звездами «Арсенала». После северолондонского дерби в феврале официальная страница «Арсенала» затроллила Спенса, а после победы «ПСЖ» защитник ответил на тот пост эмодзи с открытым замком. Это в очередной раз доказало, насколько ожесточенным является соперничество между двумя лондонскими клубами.

АрсеналАПЛДеклан РайсДжед СпенсФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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