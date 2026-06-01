Молодежная сборная Узбекистана стала лучшей на Кубке Азии

Спортивные арены нашей страны вновь приняли крупное и захватывающее международное соревнование. Завершился престижный Кубок Азии по дзюдо среди юношей и юниоров, посвященный памяти талантливого борца Учкуна Муродова. В последний день международного турнира «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026», организованного в нашей столице, наши молодые дзюдоисты в тяжелых весовых категориях достойно защитили честь страны и завершили соревнования на высокой ноте.

Для любителей узбекского спорта это момент истинной гордости! Не уходите с нашей страницы, мы подробно расскажем вам об исторической победе наших представителей в общекомандном зачете, местах, занятых соседними странами, и представим список всех победителей и призеров, поднявшихся на пьедестал во второй день соревнований!

Абсолютное доминирование на татами Ташкента!

Согласно официальной информации пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, это континентальное первенство стало для наших представителей очень удачным и продуктивным. После успешного выступления в юношеской категории наша молодежная сборная также не оставила шансов соперникам, завоевав явное лидерство по качеству и количеству медалей.

По итогам соревнований медальный зачет первой тройки и ведущих делегаций выглядит следующим образом:

1-е место: Узбекистан — 9 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых (всего 33 медали и абсолютные чемпионы в общекомандном зачете!).

2-е место: Кыргызстан — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая (почетные вице-чемпионы турнира).

3-е место: Таджикистан — 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые (замкнули тройку лидеров).

Также в активе сборных соседнего Казахстана (1 золото, 1 серебро, 6 бронз) и России (1 золото, 1 бронза) есть по одному континентальному чемпиону.

Победители второго дня

Последний день соревнований был богат на напряженные и бескомпромиссные схватки среди юношей и девушек тяжелых весовых категорий. Полный список спортсменов, занявших призовые места, представлен в следующей таблице:

Весовая категория 🥇 Золото (1-е место) 🥈 Серебро (2-е место) 🥉 Бронза (3-е место) ЮНОШИ -81 кг Yerali Keneskan (Казахстан) Mustafo Shermahmatov (Узбекистан) Kamronbek Qodirov (Узбекистан)

Bekzod O‘ktamov (Узбекистан) -90 кг Daniyar Melisov (Кыргызстан) Hamza Ardasheri (Таджикистан) Pansher Mo‘minov (Таджикистан)

Shahzod Shukurov (Узбекистан) -100 кг Beksultan Aytmatov (Кыргызстан) Ismoil Burxonov (Таджикистан) Daut Poltushev (Кыргызстан)

Berikbol Jumanbekov (Казахстан) +100 кг Fazliddin Rafiqov (Узбекистан) Iskandar Mamayusupov (Узбекистан) Alibek Durdiyev (Узбекистан)

Denis Kuligin (Россия) ДЕВУШКИ -70 кг Durdona Tursunova (Узбекистан) Guldana Marlen (Казахстан) Uldana Xojanazarova (Казахстан)

Nigina Saparboyeva (Узбекистан) -78 кг Kristina Konovalova (Россия) Akmarjan Turdajiyeva (Кыргызстан) Shoira Aminova (Узбекистан)

Ishrup Narang (Индия) +78 кг Zarina Bobonazarova (Узбекистан) Yulliana Shubladze (Узбекистан) Nafisa Rajapova (Узбекистан)

Guldana Tengelbayeva (Казахстан)

Золотой дубль: Особенно стоит отметить мастерски завоеванные золотые медали Фазлиддина Рафикова в самой тяжелой весовой категории у юношей (+100 кг), а также Дурдоны Турсуновой (-70 кг) и Зарины Бобоназаровой (+78 кг) у девушек, что еще раз доказало мощь узбекской школы дзюдо.

От всей души поздравляем всех наших соотечественников, молодых чемпионов и их наставников с этими великими победами на татами Ташкента! Желаем, чтобы такие высокие результаты продолжались и на будущих Олимпийских играх.

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