Молодежная сборная Узбекистана стала лучшей на Кубке Азии
Спортивные арены нашей страны вновь приняли крупное и захватывающее международное соревнование. Завершился престижный Кубок Азии по дзюдо среди юношей и юниоров, посвященный памяти талантливого борца Учкуна Муродова. В последний день международного турнира «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026», организованного в нашей столице, наши молодые дзюдоисты в тяжелых весовых категориях достойно защитили честь страны и завершили соревнования на высокой ноте.
Для любителей узбекского спорта это момент истинной гордости! Не уходите с нашей страницы, мы подробно расскажем вам об исторической победе наших представителей в общекомандном зачете, местах, занятых соседними странами, и представим список всех победителей и призеров, поднявшихся на пьедестал во второй день соревнований!
Абсолютное доминирование на татами Ташкента!
Согласно официальной информации пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, это континентальное первенство стало для наших представителей очень удачным и продуктивным. После успешного выступления в юношеской категории наша молодежная сборная также не оставила шансов соперникам, завоевав явное лидерство по качеству и количеству медалей.
По итогам соревнований медальный зачет первой тройки и ведущих делегаций выглядит следующим образом:
1-е место: Узбекистан — 9 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых (всего 33 медали и абсолютные чемпионы в общекомандном зачете!).
2-е место: Кыргызстан — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая (почетные вице-чемпионы турнира).
3-е место: Таджикистан — 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые (замкнули тройку лидеров).
Также в активе сборных соседнего Казахстана (1 золото, 1 серебро, 6 бронз) и России (1 золото, 1 бронза) есть по одному континентальному чемпиону.
Победители второго дня
Последний день соревнований был богат на напряженные и бескомпромиссные схватки среди юношей и девушек тяжелых весовых категорий. Полный список спортсменов, занявших призовые места, представлен в следующей таблице:
Весовая категория
🥇 Золото (1-е место)
🥈 Серебро (2-е место)
🥉 Бронза (3-е место)
ЮНОШИ
-81 кг
Yerali Keneskan (Казахстан)
Mustafo Shermahmatov (Узбекистан)
Kamronbek Qodirov (Узбекистан)
Bekzod O‘ktamov (Узбекистан)
-90 кг
Daniyar Melisov (Кыргызстан)
Hamza Ardasheri (Таджикистан)
Pansher Mo‘minov (Таджикистан)
Shahzod Shukurov (Узбекистан)
-100 кг
Beksultan Aytmatov (Кыргызстан)
Ismoil Burxonov (Таджикистан)
Daut Poltushev (Кыргызстан)
Berikbol Jumanbekov (Казахстан)
+100 кг
Fazliddin Rafiqov (Узбекистан)
Iskandar Mamayusupov (Узбекистан)
Alibek Durdiyev (Узбекистан)
Denis Kuligin (Россия)
ДЕВУШКИ
-70 кг
Durdona Tursunova (Узбекистан)
Guldana Marlen (Казахстан)
Uldana Xojanazarova (Казахстан)
Nigina Saparboyeva (Узбекистан)
-78 кг
Kristina Konovalova (Россия)
Akmarjan Turdajiyeva (Кыргызстан)
Shoira Aminova (Узбекистан)
Ishrup Narang (Индия)
+78 кг
Zarina Bobonazarova (Узбекистан)
Yulliana Shubladze (Узбекистан)
Nafisa Rajapova (Узбекистан)
Guldana Tengelbayeva (Казахстан)
Золотой дубль: Особенно стоит отметить мастерски завоеванные золотые медали Фазлиддина Рафикова в самой тяжелой весовой категории у юношей (+100 кг), а также Дурдоны Турсуновой (-70 кг) и Зарины Бобоназаровой (+78 кг) у девушек, что еще раз доказало мощь узбекской школы дзюдо.
От всей души поздравляем всех наших соотечественников, молодых чемпионов и их наставников с этими великими победами на татами Ташкента! Желаем, чтобы такие высокие результаты продолжались и на будущих Олимпийских играх.
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