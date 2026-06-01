Молодежная сборная Узбекистана стала лучшей на Кубке Азии

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Молодежная сборная Узбекистана стала лучшей на Кубке Азии
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Спортивные арены нашей страны вновь приняли крупное и захватывающее международное соревнование. Завершился престижный Кубок Азии по дзюдо среди юношей и юниоров, посвященный памяти талантливого борца Учкуна Муродова. В последний день международного турнира «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026», организованного в нашей столице, наши молодые дзюдоисты в тяжелых весовых категориях достойно защитили честь страны и завершили соревнования на высокой ноте.

Для любителей узбекского спорта это момент истинной гордости! Не уходите с нашей страницы, мы подробно расскажем вам об исторической победе наших представителей в общекомандном зачете, местах, занятых соседними странами, и представим список всех победителей и призеров, поднявшихся на пьедестал во второй день соревнований!

Абсолютное доминирование на татами Ташкента!

Согласно официальной информации пресс-службы Федерации дзюдо Узбекистана, это континентальное первенство стало для наших представителей очень удачным и продуктивным. После успешного выступления в юношеской категории наша молодежная сборная также не оставила шансов соперникам, завоевав явное лидерство по качеству и количеству медалей.

По итогам соревнований медальный зачет первой тройки и ведущих делегаций выглядит следующим образом:

  • 1-е место: Узбекистан — 9 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых (всего 33 медали и абсолютные чемпионы в общекомандном зачете!).

  • 2-е место: Кыргызстан — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая (почетные вице-чемпионы турнира).

  • 3-е место: Таджикистан — 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые (замкнули тройку лидеров).

Также в активе сборных соседнего Казахстана (1 золото, 1 серебро, 6 бронз) и России (1 золото, 1 бронза) есть по одному континентальному чемпиону.

Победители второго дня

Последний день соревнований был богат на напряженные и бескомпромиссные схватки среди юношей и девушек тяжелых весовых категорий. Полный список спортсменов, занявших призовые места, представлен в следующей таблице:

Весовая категория

🥇 Золото (1-е место)

🥈 Серебро (2-е место)

🥉 Бронза (3-е место)

ЮНОШИ

-81 кг

Yerali Keneskan (Казахстан)

Mustafo Shermahmatov (Узбекистан)

Kamronbek Qodirov (Узбекистан)


Bekzod O‘ktamov (Узбекистан)

-90 кг

Daniyar Melisov (Кыргызстан)

Hamza Ardasheri (Таджикистан)

Pansher Mo‘minov (Таджикистан)


Shahzod Shukurov (Узбекистан)

-100 кг

Beksultan Aytmatov (Кыргызстан)

Ismoil Burxonov (Таджикистан)

Daut Poltushev (Кыргызстан)


Berikbol Jumanbekov (Казахстан)

+100 кг

Fazliddin Rafiqov (Узбекистан)

Iskandar Mamayusupov (Узбекистан)

Alibek Durdiyev (Узбекистан)


Denis Kuligin (Россия)

ДЕВУШКИ

-70 кг

Durdona Tursunova (Узбекистан)

Guldana Marlen (Казахстан)

Uldana Xojanazarova (Казахстан)


Nigina Saparboyeva (Узбекистан)

-78 кг

Kristina Konovalova (Россия)

Akmarjan Turdajiyeva (Кыргызстан)

Shoira Aminova (Узбекистан)


Ishrup Narang (Индия)

+78 кг

Zarina Bobonazarova (Узбекистан)

Yulliana Shubladze (Узбекистан)

Nafisa Rajapova (Узбекистан)


Guldana Tengelbayeva (Казахстан)

Золотой дубль: Особенно стоит отметить мастерски завоеванные золотые медали Фазлиддина Рафикова в самой тяжелой весовой категории у юношей (+100 кг), а также Дурдоны Турсуновой (-70 кг) и Зарины Бобоназаровой (+78 кг) у девушек, что еще раз доказало мощь узбекской школы дзюдо.

От всей души поздравляем всех наших соотечественников, молодых чемпионов и их наставников с этими великими победами на татами Ташкента! Желаем, чтобы такие высокие результаты продолжались и на будущих Олимпийских играх.

Продолжайте следить за самыми горячими, радостными и достоверными новостями узбекского и мирового спорта вместе с нами, дорогие читатели! Не уходите с нашей страницы!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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