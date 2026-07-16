«Если суждено умереть, умрем вместе»: жена пассажира, которого чуть не вытянуло из самолета, рассказала о случившемся

·38·Мир
«Если суждено умереть, умрем вместе»: жена пассажира, которого чуть не вытянуло из самолета, рассказала о случившемся

Чрезвычайное происшествие с самолетом Boeing 737 НГ авиакомпании Рянаир в небе над Грецией повергло пассажиров в серьезный шок. Из-за разрушения одного из иллюминаторов во время полета произошла разгерметизация салона, и одного из пассажиров частично вытянуло наружу потоком воздуха.

Как стало известно, инцидент произошел 10 июля на рейсе, следовавшем из Салоников в Германию (Мемминген). Примерно через 10 минут после взлета пассажиры услышали звук, похожий на мощный взрыв, и лайнер начал экстренное снижение.

61-летний гражданин Сербии Любиша Карович, сидевший у иллюминатора, из-за резкого перепада давления начал вылетать наружу. Его жена Светлана Гркович, сидевшая позади, схватила мужа за ногу, а другой пассажир крепко держал его за руку. Позже на помощь пришел еще один мужчина, и вместе им удалось втянуть пострадавшего обратно в салон. Важным фактором, спасшим ему жизнь, стало то, что на мужчине был пристегнут ремень безопасности.

По словам Светланы Гркович, во время инцидента муж несколько раз терял сознание. Вспоминая те минуты, она сказала: «Если суждено умереть, умрем вместе». Она отметила, что у пострадавшего шла кровь из носа и рта, однако бортпроводники не оказали достаточной помощи. Даже воду принесли другие пассажиры.

Пассажиры пытались закрыть разбитый иллюминатор чемоданом, но мощный поток воздуха вытянул и его наружу.

Самолет вскоре был возвращен в аэропорт Салоников и благополучно приземлился. Любиша Карович был доставлен в больницу, где до сих пор проходит лечение. По словам супруги, он получил тяжелую психологическую травму, повредил руку и пока не может полностью вспомнить произошедшее.

Согласно предварительным версиям, причиной инцидента могла стать неисправность правого двигателя самолета. Некоторые эксперты предполагают, что обломок двигателя ударил по иллюминатору. Однако эта версия пока официально не подтверждена.

По факту инцидента начато международное расследование. В нем принимают участие специалисты Федерального управления гражданской авиации США (ФАА), Европейского агентства по безопасности полетов (ЭАСА), греческого ведомства ХАРСИА, а также компании Boeing.

Авиакомпания Рянаир выступила с кратким заявлением, сообщив, что самолет вернулся в Салоники из-за повреждения иллюминатора и рейс был благополучно завершен. В компании заявили, что пострадавшему пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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