Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ

·34·Узбекистан
Будет ли в Узбекистане сильное землетрясение? Ученые дали официальный ответ

Академия наук дала официальный комментарий по поводу распространяющихся в социальных сетях сообщений о якобы скором сильном землетрясении в Узбекистане. Специалисты призвали население не верить непроверенной информации и не поддаваться панике.

Ранее ООН предупреждала страны Центральной Азии о необходимости быть готовыми к землетрясениям. В документе отмечалось, что некоторые регионы Узбекистана, особенно Ферганская долина, входят в число сейсмически активных зон. Это вызвало различные предположения и дискуссии в социальных сетях.

Заведующий лабораторией Института сейсмологии Ульфат Нурматов подчеркнул, что нахождение Узбекистана в сейсмически активной зоне является научно доказанным фактом. Разработаны специальные карты крупных разломов земной коры на территории страны, их потенциала и силы возможных землетрясений. Все современные здания и сооружения проектируются именно на основе этих расчетов.

По словам специалиста, последнее крупное землетрясение в Ферганской долине наблюдалось в 2011 году под влиянием подземных толчков, произошедших в Кыргызстане. Его магнитуда составила 6,4. В последующие годы фиксировались толчки магнитудой 5–5,5.

Карта Ферганской долины Узбекистана с обозначением областных центров.

Ученый также отметил, что в южных регионах, в частности в таджикской части Памира, существуют крупные тектонические разломы, способные вызвать сильные землетрясения. Однако их влияние также заранее просчитано, а уровни опасности научно оценены.

По словам Нурматова, большая часть территории Ферганской долины входит в 8-балльную сейсмическую зону. Лишь в некоторых небольших районах Андижанской области теоретически существует вероятность толчков до 9 баллов. Однако вероятность того, что в течение 50 лет произойдет сильное землетрясение выше 8 баллов, составляет всего 5 процентов. Таким образом, вероятность того, что подобное событие не произойдет, равна 95 процентам.

Специалисты подчеркивают, что на данный момент нет никаких оснований для беспокойства населения. Официальные ведомства призывают граждан полагаться только на достоверные источники и не верить необоснованным сообщениям, распространяемым в социальных сетях.

УзбекистанФерганская долинаОрганизация Объединенных НацийКыргызстанТаджикистан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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