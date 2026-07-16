Технологии искусственного интеллекта Yandex получили международный сертификат безопасности

·26·Технологии
Технологии искусственного интеллекта Yandex получили международный сертификат безопасности

Компания Yandex получила международный сертификат ИСО/ИЭК 42001 по ответственной разработке для всех моделей семейства нейросетей Алике AI. Этот престижный документ подтверждает прозрачность, безопасность и эффективность процессов создания технологий искусственного интеллекта компании. Об этом сообщила пресс-служба компании. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Независимый аудит успешно прошли модели Алике AI LLM (текстовые), Алике AI АРТ (изобразительные) и Алике AI ВЛМ (мультимодальные). Этот комплекс моделей является основой голосового помощника Алиса AI, знакомого многим пользователям. Процесс сертификации охватил все аспекты управления нейросетями, включая обучение персонала и этапы внедрения моделей в практику.

Согласно результатам проверки, во всех версиях системы Алике AI пользовательские данные защищены на уровне требований международных стандартов. Также было подтверждено, что возможные ошибки и непредвиденные аномалии в системе постоянно контролируются и отслеживаются. Это означает высокий уровень безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом.

Технологическая прозрачность и международные стандарты

Эксперты убедились, что Yandex обеспечивает прозрачность на всех этапах разработки и использования нейросетей. Стандарт ИСО/ИЭК 42001 оценивает не только техническое качество, но и соблюдение этических и правовых норм. Это важная гарантия для пользователей данных сервисов, в том числе на региональных рынках, таких как Узбекистан.

Стоит отметить, что Yandex первым в России получил этот сертификат в 2025 году. Если тогда проверку прошла только базовая языковая модель ЯндексГПТ, то теперь сфера действия сертификата расширилась, включив визуальные и мультимодальные модели. Это свидетельствует о том, что компания уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности в глобальной технологической гонке.

Сегодня искусственный интеллект глубоко проникает в нашу повседневную жизнь, особенно через смартфоны и умные устройства. Наличие международного сертификата у таких систем, как Алике AI, повышает доверие пользователей к этим технологиям. По данным иксбт.ком, тот факт, что процесс аудита охватил весь жизненный цикл нейросети, гарантирует ее стабильную работу.

В заключение можно сказать, что такие достижения в области искусственного интеллекта важны не только для разработчиков, но и для обычных пользователей. Ведь неприкосновенность личных данных и достоверность информации, предоставляемой нейросетью, остаются одними из самых актуальных вопросов современного цифрового мира.

YandexAlice AIИскусственный ИнтеллектТехнологииБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple Intelligence выходит на рынок Китая: подтверждено партнерство с Алибаба и БаидуApple Intelligence выходит на рынок Китая: подтверждено партнерство с Алибаба и БаидуСегодня, 18:27Искусственный интеллект повышает скорость мобильного интернета: оператор Т2 запустил новую системуИскусственный интеллект повышает скорость мобильного интернета: оператор Т2 запустил новую системуСегодня, 18:23Илон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под негоИлон Маск строит крупнейший в мире завод по производству чипов: ASML начала подстраиваться под негоСегодня, 17:24КАТЛ построит в Европе масштабные натрий-ионные системы хранения энергииКАТЛ построит в Европе масштабные натрий-ионные системы хранения энергииСегодня, 16:59Стартап Аина привлек 5,5 млн долларов на создание новых устройств для управления АИ-агентамиСтартап Аина привлек 5,5 млн долларов на создание новых устройств для управления АИ-агентамиСегодня, 16:55Приложения VK и мессенджер Max удалены из Google PlayПриложения VK и мессенджер Max удалены из Google PlayСегодня, 16:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли