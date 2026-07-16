Компания Yandex получила международный сертификат ИСО/ИЭК 42001 по ответственной разработке для всех моделей семейства нейросетей Алике AI. Этот престижный документ подтверждает прозрачность, безопасность и эффективность процессов создания технологий искусственного интеллекта компании. Об этом сообщила пресс-служба компании. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Независимый аудит успешно прошли модели Алике AI LLM (текстовые), Алике AI АРТ (изобразительные) и Алике AI ВЛМ (мультимодальные). Этот комплекс моделей является основой голосового помощника Алиса AI, знакомого многим пользователям. Процесс сертификации охватил все аспекты управления нейросетями, включая обучение персонала и этапы внедрения моделей в практику.

Согласно результатам проверки, во всех версиях системы Алике AI пользовательские данные защищены на уровне требований международных стандартов. Также было подтверждено, что возможные ошибки и непредвиденные аномалии в системе постоянно контролируются и отслеживаются. Это означает высокий уровень безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом.

Технологическая прозрачность и международные стандарты

Эксперты убедились, что Yandex обеспечивает прозрачность на всех этапах разработки и использования нейросетей. Стандарт ИСО/ИЭК 42001 оценивает не только техническое качество, но и соблюдение этических и правовых норм. Это важная гарантия для пользователей данных сервисов, в том числе на региональных рынках, таких как Узбекистан.

Стоит отметить, что Yandex первым в России получил этот сертификат в 2025 году. Если тогда проверку прошла только базовая языковая модель ЯндексГПТ, то теперь сфера действия сертификата расширилась, включив визуальные и мультимодальные модели. Это свидетельствует о том, что компания уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности в глобальной технологической гонке.

Сегодня искусственный интеллект глубоко проникает в нашу повседневную жизнь, особенно через смартфоны и умные устройства. Наличие международного сертификата у таких систем, как Алике AI, повышает доверие пользователей к этим технологиям. По данным иксбт.ком, тот факт, что процесс аудита охватил весь жизненный цикл нейросети, гарантирует ее стабильную работу.

В заключение можно сказать, что такие достижения в области искусственного интеллекта важны не только для разработчиков, но и для обычных пользователей. Ведь неприкосновенность личных данных и достоверность информации, предоставляемой нейросетью, остаются одними из самых актуальных вопросов современного цифрового мира.