Первое объятие вернувшегося из армии парня вызвало споры

·80·Мир
Первое объятие вернувшегося из армии парня вызвало споры

В социальных сетях бурные обсуждения вызвало видео, запечатлевшее встречу солдата, завершившего военную службу, с близкими на железнодорожном вокзале.

На видео видно, как мать солдата поспешно приближается к долгожданному сыну, чтобы обнять его. Однако парень обходит мать и первым делом бросается в объятия своей девушки. Из-за этого мать на мгновение осталась в стороне.

Эти кадры вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Некоторые высказали мнение, что парень должен был первым обнять мать, которая подарила ему жизнь и ждала его благополучного возвращения.

Другие пользователи подошли к ситуации иначе, отметив, что человек сам решает, кого обнять первым, и делать выводы на основании одного короткого видео неправильно.

Короткий ролик собрал тысячи комментариев в социальных сетях, разделив пользователей на два противоположных лагеря.

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