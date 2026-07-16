На станции метро «Турон» выявлена неисправность потолочной конструкции

·22·Узбекистан
На станции метро «Турон» выявлена неисправность потолочной конструкции

На станции «Турон» кольцевой линии Ташкентского метрополитена произошло чрезвычайное происшествие. 16 июля в 14:34 было зафиксировано смещение потолочной конструкции станции.

В связи с этим движение поездов на данном участке было временно приостановлено. Специалисты приступили к осмотру объекта и проведению технических работ.

Во время инцидента двое пассажиров получили легкие травмы. Сообщается, что врачи оказали им помощь на месте.

Для обеспечения бесперебойного движения пассажиров между станциями «Кипчак» и «Курувчилар» были запущены бесплатные автобусы.

ГУП «Ташкентский метрополитен» сообщило, что восстановительные работы продолжаются, и принесло извинения пассажирам за временные неудобства.

TuronТошкент метросиQipchoqQuruvchilarҲалқа йўлиЙўловчилар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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