Голос слышен, но самого не видно: найден новый вид обезьян

·25·Мир
Голос слышен, но самого не видно: найден новый вид обезьян

В густых тропических лесах Демократической Республики Конго ученые обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид обезьян. Специалисты отмечают, что это пятый новый вид обезьян, официально классифицированный в Африке за последние 75 лет.

Редкое животное обитает среди высоких деревьев в национальном парке Ломами. Хотя местные защитники природы впервые заметили его еще в 2008 году, тогда удалось сделать лишь один нечеткий снимок.

Спустя десять лет, когда обезьяну удалось заметить снова, международная группа исследователей из Конго, США и Германии приступила к ее поискам. В результате аудиозаписей, фотографий и генетического анализа было подтверждено, что это абсолютно новый вид.

Руководитель исследования, научный сотрудник Флоридского атлантического университета Джуниор Амбоко рассказал, что местное население знало об этой обезьяне давно и называло ее «Ликвели». Однако из-за того, что это очень осторожное животное, оно практически никогда не попадается на глаза.

Ученые провели опрос жителей 52 деревень. Лишь жители восьми из них сообщили, что когда-либо видели эту обезьяну.

Новый вид получил название Колобус конгоенсис. Он относится к семейству колобусовых, ведет преимущественно древесный образ жизни и питается растениями. Специалисты подчеркивают, что эти обезьяны играют важную роль в поддержании баланса экосистемы, распространяя семена в лесах.

Исследователи отмечают, что самая интересная особенность животного — его голос. Обезьяна издает своеобразный громкий «ревущий» звук, но из-за того, что она прячется в самых верхушках деревьев, увидеть ее крайне сложно.

«Их голоса слышны часто, но самих их почти никогда не увидишь», — говорит руководитель исследования Джуниор Амбоко.

Ученые сообщили, что этот вид очень редок, его ареал ограничен, а в некоторых местах на него охотятся ради мяса. В связи с этим планируется официально взять вид Колобус конгоенсис под охрану и начать более глубокое изучение его численности и образа жизни.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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