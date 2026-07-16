Скончался Абдураззак Орипов, брат Абдуллы Орипова

·32·Общество
Скончался Абдураззак Орипов, брат Абдуллы Орипова

15 июля скончался Абдураззак Орипов — брат народного поэта Узбекистана, Героя Узбекистана Абдуллы Орипова. Об этом сообщил Союз писателей Узбекистана.

Как стало известно, джаназа-намаз (заупокойная молитва) по покойному состоялся сегодня в 08:00 по адресу: город Карши, махалля «Самарканд», улица Янги тонг, дом 23.

Абдураззак Орипов долгие годы плодотворно работал профессором на кафедре растениеводства и кормопроизводства Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий. Он был признан одним из видных ученых, внесших достойный вклад в развитие науки.

Покойный был братом одного из величайших деятелей литературы Узбекистана, Героя Узбекистана и народного поэта Узбекистана Абдуллы Орипова. Абдулла Орипов — творец, внесший огромный вклад в узбекскую литературу, широко известный также как автор текста Государственного гимна Республики Узбекистан. Его произведения, такие как «Муножот», «Сахибкиран», «Хадж дафтари», заняли место среди редких жемчужин нашей национальной литературы.

Союз писателей Узбекистана выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что память о нем всегда будет чтима.

Абдураззоқ ОриповАбдулла ОриповЎзбекистонҚаршиСамарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
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