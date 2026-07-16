Трагедия при парасейлинге: турист погиб, упав с 30-метровой высоты

70-летний австралийский предприниматель скончался в результате несчастного случая во время отдыха на острове Пхукет в Таиланде. Трагедия произошла 12 июля во время полета на парашюте (парасейлинга).

Сообщается, что через несколько секунд после взлета вместе с инструктором турист упал на землю с высоты около 30 метров. Инцидент произошел на курорте, и трагедия была полностью запечатлена на камеру супругой погибшего, которая снимала полет на видео.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных тяжелых травм.

После инцидента инструктор по парасейлингу был задержан правоохранительными органами. Согласно его предварительным показаниям, во время взлета он по неосторожности случайно нажал на рычаг фиксатора страховочного устройства, удерживавшего туриста. В настоящее время по данному факту ведется следствие.