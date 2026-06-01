Гарри Кейн и Майкл Олисе: кто фаворит в борьбе за «Золотой мяч»?

Две звезды «Баварии», Гарри Кейн и Майкл Олисе, демонстрируют выдающуюся игру в текущем сезоне, став главными претендентами на звание лучшего футболиста мира. По мнению легенды клуба Томаса Мюллера, несмотря на то что английский форвард бьет рекорды результативности, «волшебное мастерство» его французского одноклубника может стать решающим фактором при голосовании за «Золотой мяч». Об этом сообщает портал Goal.com.

В интервью изданию Bild Мюллер высказался о конкуренции между Кейном и Олисе. «Гарри — лучший нападающий, которого я видел, но он не мастер дриблинга, способный обыграть четверых. В вопросе «Золотого мяча» часто учитывается «артистический элемент». Хотя я считаю Кейна более важным игроком для команды, в голосовании за звание лучшего футболиста мира чаще отдают предпочтение таким игрокам, как Майкл, которые обладают особой магией и «танцуют» с мячом на поле», — отметил Мюллер.

Гарри Кейн не имеет равных по статистическим показателям. 32-летний форвард забил 36 голов в 31 матче, став обладателем «Золотой бутсы» в сезоне 2025/26. Всего во всех турнирах он сумел забить 61 гол. Несмотря на то что Кейн проводит лучший сезон в карьере, завоевать эту престижную награду, где эстетика игры часто влияет на итоговый результат, будет непросто.

С другой стороны, Майкл Олисе стал центром креатива в составе «Баварии». Французский вингер доказал свою универсальность, записав на свой счет 22 гола и 31 результативную передачу за сезон. Его действия на поле и дриблинг привлекают внимание болельщиков и журналистов. В преддверии церемонии награждения, которая пройдет 26 октября в Лондоне, конкуренция между двумя звездами достигла своего пика.

Помимо клубных достижений, ожидается, что чемпионат мира 2026 года поставит финальную точку в этой гонке. Кейн и Олисе станут главными героями своих сборных на турнире. Успех Англии или Франции позволит им опередить таких конкурентов, как звезда «Барселоны» Ламин Ямаль или форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.