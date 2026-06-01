Примет ли Криштиану Роналду участие в Чемпионате мира 2030 года?

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса ответил на вопросы о том, выйдет ли Криштиану Роналду на поле в составе сборной на Чемпионате мира 2030 года. Несмотря на то, что звезда «Аль-Насра» остается ключевой фигурой национальной команды, эксперты сомневаются в его шансах принять участие в крупном турнире в 45 лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Выступая на конференции Bola Branca, Проэнса отметил, что из-за физиологических факторов участие Роналду в следующем мундиале в качестве игрока стало бы большим сюрпризом. По его словам, к 2030 году физическое состояние нападающего может не соответствовать требованиям соревнований столь высокого уровня, однако все будет зависеть от тренерского штаба и формы самого футболиста на тот момент.

Глава федерации заявил, что после завершения карьеры Криштиану Роналду может занять любую роль в португальском футболе. «Криштиану будет тем, кем захочет стать в португальском футболе. Это уникальный случай не только со спортивной точки зрения, но и с точки зрения бренда и маркетингового потенциала», — добавил Проэнса.

Также, говоря о будущем сборной, Педру Проэнса подчеркнул, что уход Роналду не должен восприниматься как трагедия. В настоящее время федерация работает над стратегией, которая позволит не зависеть только от одного или двух звездных игроков, чтобы обеспечить финансовую и спортивную стабильность.