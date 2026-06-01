Эдер Милитао может покинуть «Реал» в случае возвращения Жозе Моуринью

Вокруг мадридского «Реала» усиливаются слухи о грядущих масштабных переменах. Сообщается, что известный португальский специалист Жозе Моуринью может вскоре вернуться на пост главного тренера «Королевского клуба». Если этот сценарий воплотится в жизнь, в Мадриде, вероятнее всего, начнется очередной процесс серьезной перестройки.

По имеющимся данным, Моуринью уже приступил к планированию состава на следующий сезон. Португальский тренер всегда был известен своими высокими требованиями, жестким характером и умением формировать состав под свое видение игры. Поэтому его потенциальное возвращение в «Реал» может напрямую повлиять на будущее ряда футболистов.

Согласно информации таких источников, как Transfer News Live и El Nacional, Моуринью требует от руководства «Реал Мадрида» продать центрального защитника Эдера Милитао. Основной причиной такого решения называются постоянные проблемы бразильского футболиста с травмами.

В последние годы Милитао был одним из ключевых игроков оборонительной линии «Реала». Он выделяется своей скоростью, физической мощью и решительностью в единоборствах. Однако частые травмы мешают ему демонстрировать стабильную игру. А в клубе, который борется за самые высокие цели, крайне важно, чтобы каждый основной игрок был в строю.

Утверждается, что Моуринью уделяет этому аспекту особое внимание. Португальский специалист предпочитает полагаться на надежных, физически готовых защитников, способных стабильно выступать на протяжении всего длинного сезона. Если игрок часто выбывает из строя, это может серьезно повлиять на планы тренера.

По этой причине будущее Милитао остается под вопросом. По сообщениям, интерес к 28-летнему бразильцу проявляет ПСЖ. Парижане изучают возможности усиления защиты и рассматривают кандидатуру Милитао как один из вариантов.

Однако трансфер может оказаться непростым. «Реал» не намерен отпускать футболиста за бесценок. Отмечается, что мадридцы требуют за Милитао крупную сумму, а ПСЖ пока не готов платить такие деньги. Таким образом, интерес есть, но для достижения соглашения сторонам предстоит провести серьезные финансовые переговоры.

Для Милитао эта ситуация может стать важным поворотным моментом в карьере. С одной стороны, он выступает за один из величайших клубов мира — «Реал». С другой — существует риск не вписаться в планы нового тренера. В такой ситуации переход в новую команду может стать логичным вариантом для игрока.

ПСЖ своим интересом к такому защитнику вновь демонстрирует свои амбиции. Парижане каждый сезон борются за высокие результаты в Европе и хотят видеть в составе опытных футболистов. Если Милитао сможет демонстрировать свой уровень в здоровом состоянии, он способен усилить оборону любого топ-клуба.

В то же время возвращение Жозе Моуринью в «Реал» еще не оформлено официально. По сообщениям, если Флорентино Перес победит на президентских выборах, которые пройдут 7 июня, вероятность назначения португальского специалиста на пост главного тренера мадридского клуба будет очень высокой.

Этот сценарий, безусловно, вызывает большой интерес у болельщиков «Реала». Моуринью уже возглавлял «Королевский клуб», и его период в Мадриде запомнился яркими эмоциями, большими победами и острыми ситуациями. Его возвращение может привнести в клуб еще более жесткую дисциплину, высокую конкуренцию и особый характер.

Однако Моуринью везде приходит со своими требованиями. Он хочет видеть в составе футболистов, соответствующих его идеям. Поэтому новости, связанные с Милитао, воспринимаются как один из первых сигналов того, какими могут быть планы португальского тренера.

Для «Реала» это решение очень деликатное. В своей лучшей форме Милитао может быть одним из сильнейших центральных защитников мира. Но риск травм и вопрос стабильности, естественно, заставляют клуб серьезно задуматься. В большом сезоне надежность нужна на каждой позиции, особенно в центре обороны.

Теперь развитие ситуации будет зависеть от результатов выборов Переса, окончательного решения по Моуринью и финансового предложения ПСЖ. Одно можно сказать наверняка: если Моуринью действительно вернется в «Реал», лето в Мадриде не будет спокойным. В составе могут начаться серьезные изменения.