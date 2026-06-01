Рекордсмен Английской Премьер-лиги Джеймс Милнер завершил карьеру в 40 лет

Джеймс Милнер, ставший символом многолетней стабильности в профессиональном футболе, принял решение повесить бутсы на гвоздь в 40 лет. Как абсолютный рекордсмен по количеству матчей в истории Английской Премьер-лиги, он завершил свою яркую 24-летнюю карьеру. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Полузащитник «Брайтона», отметивший в январе 40-летие, провел в чемпионате Англии в общей сложности 658 матчей. Таким образом, он побил рекорд в 653 игры, установленный Гаретом Барри в начале текущего года, и стал настоящим «марафонцем» лиги.

Бывший игрок сборной Англии за свою четвертьвековую карьеру защищал цвета таких клубов, как «Лидс Юнайтед», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон». Милнер дебютировал в составе «Лидс Юнайтед» в 16 лет, став на тот момент самым молодым автором гола в Премьер-лиге.

«После 24 сезонов в Премьер-лиге я считаю, что пришло время завершить карьеру. Я покидаю футбол с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями на всю жизнь. Когда я дебютировал за «Лидс Юнайтед», за который болел в детстве, я даже представить не мог, что пройду такой долгий путь», — отметил Милнер.

За свою карьеру Джеймс Милнер завоевал все крупные трофеи, включая титул Премьер-лиги, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Его последним достижением стал выход в еврокубки второй год подряд вместе с «Брайтоном».