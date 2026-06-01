Бернарду Силва согласился продолжить карьеру в «Барселоне»

В преддверии открытия летнего трансферного окна в европейском футболе начали появляться настоящие трансферные бомбы. Известный португальский полузащитник Бернарду Силва, чей контракт с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» подходит к концу, решил кардинально изменить свою карьеру. По информации инсайдеров, 31-летний плеймейкер дал окончательное согласие на переход в каталонскую «Барселону» со следующего сезона.

Хотите узнать подробности одного из самых громких трансферов в мире футбола? Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о других грандах, претендовавших на португальскую звезду, последних событиях в Каталонии и статистике игрока в завершающемся сезоне!

Сделка готова, но последнее слово за главным тренером!

Авторитетное испанское издание AS сообщает, что этот крупный трансфер находится на завершающей стадии. Хотя контракт еще не подписан официально, руководство «сине-гранатовых» уже согласовало все личные условия с самим футболистом.

Спортивный директор клуба Деку и президент Жоан Лапорта очень хотят видеть Бернарду Силву на «Камп Ноу». Однако здесь есть один важный фактор:

Тренерский фильтр: Для завершения сделки необходимо окончательное одобрение нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. Контракт вступит в силу только после официального согласия немецкого специалиста.

Отвергнутые предложения: почему Бернарду выбрал именно «Барсу»?

Тот факт, что португальская звезда становится свободным агентом, активизировал многие ведущие клубы Европы. Игрок получил множество финансово выгодных и привлекательных предложений.

Силва отклонил предложения из следующих стран и клубов:

Испания и Португалия: Мадридский «Атлетико» и родная «Бенфика».

Топ-лиги: Ведущие команды Франции и Италии.

Большие деньги: Турецкие гранды и богатые клубы Саудовской Аравии.

Тем не менее, футболист отложил все варианты, предпочтя проект каталонцев.

Конец 9-летней карьеры в городе

В этом году 30 июня трудовой договор Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» официально истекает. Стоит отметить, что с 2017 года он достойно защищал цвета «горожан» и стал неотъемлемой частью команды Хосепа Гвардиолы.

Его показатели в текущем сезоне:

Участие в турнирах Голы и передачи Статус в клубе Всего во всех турнирах 53 матча 3 гола и 5 голевых передач Был ключевой движущей силой в организации атак команды.

Как вы думаете, сможет ли Бернарду Силва показывать такой же яркий футбол в составе «Барселоны», как в «Манчестер Сити»? Даст ли Флик добро на этот трансфер?

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