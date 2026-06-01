Бернарду Силва согласился продолжить карьеру в «Барселоне»

·985·Спорт
Бернарду Силва согласился продолжить карьеру в «Барселоне»
Аудиоверсия

В преддверии открытия летнего трансферного окна в европейском футболе начали появляться настоящие трансферные бомбы. Известный португальский полузащитник Бернарду Силва, чей контракт с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» подходит к концу, решил кардинально изменить свою карьеру. По информации инсайдеров, 31-летний плеймейкер дал окончательное согласие на переход в каталонскую «Барселону» со следующего сезона.

Хотите узнать подробности одного из самых громких трансферов в мире футбола? Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о других грандах, претендовавших на португальскую звезду, последних событиях в Каталонии и статистике игрока в завершающемся сезоне!

Сделка готова, но последнее слово за главным тренером!

Авторитетное испанское издание AS сообщает, что этот крупный трансфер находится на завершающей стадии. Хотя контракт еще не подписан официально, руководство «сине-гранатовых» уже согласовало все личные условия с самим футболистом.

Спортивный директор клуба Деку и президент Жоан Лапорта очень хотят видеть Бернарду Силву на «Камп Ноу». Однако здесь есть один важный фактор:

Тренерский фильтр: Для завершения сделки необходимо окончательное одобрение нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика. Контракт вступит в силу только после официального согласия немецкого специалиста.

Отвергнутые предложения: почему Бернарду выбрал именно «Барсу»?

Тот факт, что португальская звезда становится свободным агентом, активизировал многие ведущие клубы Европы. Игрок получил множество финансово выгодных и привлекательных предложений.

Силва отклонил предложения из следующих стран и клубов:

  • Испания и Португалия: Мадридский «Атлетико» и родная «Бенфика».

  • Топ-лиги: Ведущие команды Франции и Италии.

  • Большие деньги: Турецкие гранды и богатые клубы Саудовской Аравии.

Тем не менее, футболист отложил все варианты, предпочтя проект каталонцев.

Конец 9-летней карьеры в городе

В этом году 30 июня трудовой договор Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» официально истекает. Стоит отметить, что с 2017 года он достойно защищал цвета «горожан» и стал неотъемлемой частью команды Хосепа Гвардиолы.

Его показатели в текущем сезоне:

Участие в турнирах

Голы и передачи

Статус в клубе

Всего во всех турнирах 53 матча

3 гола и 5 голевых передач

Был ключевой движущей силой в организации атак команды.

Как вы думаете, сможет ли Бернарду Силва показывать такой же яркий футбол в составе «Барселоны», как в «Манчестер Сити»? Даст ли Флик добро на этот трансфер?

Следите за самыми горячими и неожиданными новостями европейского футбола и трансферного рынка вместе с нами, дорогие болельщики! Оставайтесь на связи!

Бернарду СилваБарселонаМанчестер СитиТрансферыЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лигиСегодня, 12:53Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»