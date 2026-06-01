Объявлен состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2026

Одна из сильнейших и самых мастеровитых команд Азии, сборная Саудовской Аравии, официально представила свой окончательный состав на чемпионат мира 2026 года, которого с нетерпением ждут все футбольные болельщики. Главный тренер команды включил в заявку 26 лучших футболистов, чтобы достойно представить страну и добиться высоких результатов на предстоящем грандиозном турнире.

Саудовские игроки, набравшиеся опыта благодаря привлечению мировых звезд в национальный чемпионат в последние годы, готовы преподнести сюрпризы и на этом мундиале. Оставайтесь с нами: мы расскажем о представителях местных грандов, составляющих костяк команды, единственном легионере из Европы и деталях их сложной группы!

Доминирование грандов из Эр-Рияда и Джидды и единственный легионер

Если взглянуть на состав сборной Саудовской Аравии в этом году, можно заметить, что подавляющее большинство игроков представляют ведущие клубы страны — «Al Hilol», «An Nasr», «Al Ittihod» и «Al Ahli» . Многолетний лидер и капитан команды Salem Al Dawsari («Al Hilol»), а также талантливый нападающий, выступающий за один клуб с португальской легендой Cristiano Ronaldo, Abdullah Al Hamdan («An Nasr»), станут главной движущей силой команды.

Кроме того, одной из самых примечательных деталей состава стало включение защитника Saud Abdulhamid, выступающего за известный французский клуб «Lens». Этот мастеровитый защитник является единственным европейским легионером в составе Саудовской Аравии в этом году.

Сложный квартет, в который попала сборная Саудовской Аравии: Согласно результатам жеребьевки, на групповом этапе чемпионата мира сборная Саудовской Аравии встретится с очень серьезными и конкурентоспособными соперниками. В борьбе за путевку в следующий этап им предстоит сразиться с грандом мирового футбола — гордой Испанией, ярким представителем Африки Кабо-Верде и стойким двукратным чемпионом мира из Южной Америки — Уругваем. Их ждет бескомпромиссная борьба на зеленых полях.

Полная и официальная заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2026

С полным составом сборной Саудовской Аравии, которая отправляется на мундиаль с целью побеждать и радовать своих болельщиков, вы можете подробно ознакомиться в следующей таблице:

Позиции Игроки и их клубы Вратари Ahmed Al Kassar («Al Qadsiah»), Mohammed Al Owais («Al Hilol»), Nawaf Al Aqidi («An Nasr»). Защитники Saud Abdulhamid («Lens»), Abdullah Al Amri («Al Ittihod»), Jehad Thakri («Al Qadsiah»), Hassan Al Tambakti («Al Hilol»), Ali Al-Bulaihi («Al Hilol»), Hassan Kadesh («Al Ittihod»), Moteb Al Harbi («Al Hilol»), Ali Majrashi («Al Ahli»), Mohammed Abu Al-Shamat («Al Qadsiah»), Nawaf Al-Boushal («An Nasr»). Полузащитники Ziyad Al-Johani («Al Ahli»), Nasser Al Dawsari («Al Hilol»), Mohamed Kanno («Al Hilol»), Abdullah Al-Khaibari («An Nasr»), Ali Al-Hassan («Neom»), Musab Al-Juwayr («Al Qadsiah»), Salem Al Dawsari («Al Hilol»). Нападающие Firas Al-Buraikan («Al Ahli»), Abdullah Al Hamdan («An Nasr»), Saleh Al-Shehri («Al Ittihod»), Sultan Mandash («Al Hilol»), Ayman Yahya («An Nasr»), Khalid Al-Ghannam («Al Ettifaq»).

Как видно из состава, команда обладает высоким уровнем сыгранности и взаимопонимания, так как многие игроки выступают вместе уже несколько лет. Это позволит им достойно противостоять сильным соперникам.

Мы желаем представителям Азии и всем участникам этого великого футбольного праздника удачи. Следите за самыми горячими, захватывающими и приятными новостями футбольного мира вместе с нами, дорогие болельщики! Не переключайтесь!