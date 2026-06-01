На ЧМ-2026 введут новый запрет для футболистов при травме вратаря

Мировой футбол стоит на пороге больших перемен и новых правил! В преддверии чемпионата мира 2026 года, которого с нетерпением ждут миллионы болельщиков, ФИФА внедряет серьезные и неожиданные новшества в систему судейства. Легендарный представитель судейского мира, ныне возглавляющий Судейский комитет ФИФА, знаменитый Пьерлуиджи Коллина, представил общественности новые правила, которые вступят в силу на предстоящем мундиале.

Отныне преднамеренному затягиванию времени или организации скрытых «тайм-аутов» во время матча будет положен конец! Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем вам о новом ограничении для игроков, запрете на встречи с тренерами и расширенных полномочиях системы VAR!

Эпоха «тайм-аутов» на поле завершена!

Как подчеркнул глава Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, согласно новому порядку, в те секунды, когда вратарю оказывается медицинская помощь, полевым игрокам категорически запрещается бежать к скамейке запасных для проведения тактических консультаций с тренерами.

Истинные причины этого ограничения легендарный арбитр объяснил следующим образом:

Мнение Пьерлуиджи Коллины: «Мы провели специальный семинар со всеми главными тренерами 48 сборных, участвующих в мундиале, и предупредили их об активных действиях судей в новом сезоне. Да, голкипер может получить травму, но это не дает остальным игрокам права покидать поле и разрабатывать особые планы с тренерами. Ситуация, когда на поле остаются только главный судья, врач (физиотерапевт) и вратарь, а остальные бегут в сторону — выглядит очень странно. Это абсолютно неправильно, и такого больше не будет».

Система VAR получила новые и грозные полномочия

Кроме того, на предстоящем турнире полномочия системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут значительно расширены. Теперь эта система будет внимательно следить не только за игровыми моментами, но и за скрытыми нарушениями, совершенными до того, как мяч был введен в игру.

Принцип работы обновленной системы VAR объяснен на простом примере в следующей таблице:

Ситуация Как было раньше? Как будет с ЧМ-2026? Фол (нарушение) в штрафной площади перед подачей углового Судьи не обращали внимания на эту ситуацию или не учитывали её, так как мяч еще не был введен в игру. VAR вмешивается в ситуацию. Эпизод тщательно рассматривается, и если фол подтверждается, угловой может быть отменен или ситуация может быть полностью переиграна.

Эти революционные изменения призваны сделать футбольные матчи более честными, интенсивными и зрелищными. Эти правила, несомненно, разрушат некоторые заранее подготовленные «хитрые» планы тренеров.

Что ж, дорогие футбольные болельщики, как вы считаете, сделают ли эти новые правила, вводимые под руководством Коллины, футбол еще более привлекательным?

Следите за мировым футболом, секретами судейства и самыми горячими новостями мундиаля вместе с нами, дорогие футбольные болельщики!