Уильям Салиба получил травму в финале Лиги чемпионов

·58·Спорт
Уильям Салиба получил травму в финале Лиги чемпионов
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Финальный вечер в Будапеште стал настоящим кошмаром для Уильяма Салиба. Защитник «Арсенала» не только упустил кубок Лиги чемпионов, но и усугубил травму, из-за чего оказался под угрозой пропуска чемпионата мира, который пройдет в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В субботу вечером противостояние между «Арсеналом» и «ПСЖ» завершилось драматично. 120 минут матча на «Пушкаш Арене» закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал парижский клуб. Салиба провел на поле весь матч, однако стало известно, что он вышел на игру с небольшим повреждением.

По сообщению издания Foot Mercato, физическое состояние 25-летнего защитника ухудшилось из-за высокого давления во время игры. Теперь его участие в составе сборной Франции на чемпионате мира, который стартует 11 июня, находится под вопросом. Это может стать серьезной потерей для Дидье Дешама.

В стане «Арсенала» сейчас царит подавленное настроение. Подопечные Микеля Артеты были очень близки к исторической победе, но ошибка Габриэла и травма Салиба свели все усилия на нет. Медицинский штаб теперь приложит все усилия, чтобы поставить футболиста на ноги в кратчайшие сроки.

Уильям СалибаАрсеналЛига чемпионовПСЖФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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