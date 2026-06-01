Уильям Салиба получил травму в финале Лиги чемпионов

Финальный вечер в Будапеште стал настоящим кошмаром для Уильяма Салиба. Защитник «Арсенала» не только упустил кубок Лиги чемпионов, но и усугубил травму, из-за чего оказался под угрозой пропуска чемпионата мира, который пройдет в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В субботу вечером противостояние между «Арсеналом» и «ПСЖ» завершилось драматично. 120 минут матча на «Пушкаш Арене» закончились со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал парижский клуб. Салиба провел на поле весь матч, однако стало известно, что он вышел на игру с небольшим повреждением.

По сообщению издания Foot Mercato, физическое состояние 25-летнего защитника ухудшилось из-за высокого давления во время игры. Теперь его участие в составе сборной Франции на чемпионате мира, который стартует 11 июня, находится под вопросом. Это может стать серьезной потерей для Дидье Дешама.

В стане «Арсенала» сейчас царит подавленное настроение. Подопечные Микеля Артеты были очень близки к исторической победе, но ошибка Габриэла и травма Салиба свели все усилия на нет. Медицинский штаб теперь приложит все усилия, чтобы поставить футболиста на ноги в кратчайшие сроки.