Флорентино Перес атаковал соперника: Его предложения катастрофичны

·102·Спорт
Флорентино Перес атаковал соперника: Его предложения катастрофичны
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Президент Real Madrid Флорентино Перес выступил с резкой критикой в адрес своего главного конкурента в борьбе за власть в клубе Энрике Рикельме. Перес подчеркнул, что планы его оппонента угрожают будущему клуба, и заявил, что не позволит вернуть управление в руки старых групп. «Я не могу позволить им снова захватить клуб. Это все те же люди: сыновья, друзья и братья», — подчеркнул действующий президент. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гнев Переса вызвал тот факт, что Рикельме использует обещания громких трансферов для привлечения избирателей. 37-летний кандидат утверждал, что в случае избрания президентом, он уже достиг договоренности с двумя звездами мирового уровня, критически важными для Real Madrid. В ответ на это Перес задал вопрос: «Кто-то сомневается, что под моим руководством лучшие футболисты мира продолжат играть за Real Madrid?»

Кандидат-соперник также обвинил Переса в планах по приватизации клуба. По его словам, Перес хочет отобрать клуб у членов-сосьос, продав часть акций инвесторам. Однако Флорентино Перес отверг эти обвинения, напомнив, что Real Madrid всегда будет принадлежать своим членам, и что он рисковал своим состоянием, чтобы спасти клуб.

Внутренние беспорядки в клубе, в частности неудачные назначения, связанные с Xabi Alonso и Álvaro Arbeloa, подорвали позиции Переса. После конфликтов внутри команды и сезона без трофеев, Перес затронул вопрос нового тренера. Ожидается, что если он победит на выборах 7 июня, José Mourinho во второй раз вернется в Мадрид.

Real MadridFlorentino PérezJosé MourinhoФутболТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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