Джереми Фримпонг отпраздновал поражение Арсенала в Лиге чемпионов

·84·Спорт
Джереми Фримпонг отпраздновал поражение Арсенала в Лиге чемпионов
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Защитник Байера Джереми Фримпонг прокомментировал видео, на которых он радуется поражению Арсенала в финале Лиги чемпионов против ПСЖ, и призвал болельщиков к спокойствию. В матче, прошедшем в Будапеште, лондонский клуб уступил в серии пенальти, упустив шанс завоевать свой первый престижный еврокубок в истории. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то, что Кай Хаверц открыл счет на 6-й минуте встречи, Усман Дембеле восстановил равновесие. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти из-за промахов Эберечи Эзе и Габриэла Магальяйнса ПСЖ успешно защитил свой титул. Одержав победу над Интером в прошлом году, парижский клуб второй раз подряд взошел на трон.

В социальных сетях распространились видео, на которых Джереми Фримпонг прыгает и радуется после ошибки Габриэла. Многие расценили это как неприязнь к чемпиону Английской Премьер-лиги. Однако бывшая звезда Байера из Леверкузена прояснил ситуацию, заявив, что не имеет злых намерений в отношении команды Микеля Артеты.

Обратившись через Instagram, Джереми Фримпонг объяснил: «Успокойтесь, я поспорил с другом и выиграл. Я просто был рад победе, вот и всё». Этот инцидент вызвал широкие обсуждения в футбольном сообществе.

Лондонский соперник Арсенала, Челси, также воспользовался ситуацией и опубликовал провокационный пост в социальных сетях. Они пригласили болельщиков в «дом трофеев Лондона», предложив экскурсию по Стэмфорд Бридж. Позже «синие» смягчили тон, поздравив Арсенал с чемпионством в Английской Премьер-лиге и выразив готовность к конкуренции в следующем сезоне.

АрсеналДжереми ФримпонгЛига чемпионовПСЖПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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