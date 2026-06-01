Маркус Рэшфорд может перейти в Арсенал: Микель Артета ждет нападающего

Лондонский клуб Арсенал готовится сделать неожиданное предложение по Маркусу Рэшфорду в летнее трансферное окно. Микель Артета планирует усилить атакующую линию команды, подписав воспитанника Манчестер Юнайтед. Вариант возвращения в Английскую Премьер-лигу для нападающего, который сейчас выступает на правах аренды за Барселону, рассматривается всерьез. Об этом Goal.com сообщает.

Маркус Рэшфорд восстановил свою лучшую спортивную форму в каталонском клубе под руководством Ханси Флика. Однако из-за финансовых трудностей в Барселоне руководство не спешит использовать право выкупа футболиста за 26 миллионов фунтов стерлингов. Эта ситуация привлекла внимание таких грандов, как Челси и Бавария.

Наставник Арсенала Микель Артета после поражения от Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов требует от руководства клуба активности на трансферном рынке. Тренер подчеркивает, что для выхода на новый уровень команде необходимы амбициозные и быстрые решения. Окружение Рэшфорда также считает, что в случае достижения договоренности по цене «канониры» станут главными претендентами на игрока.

Хотя спортивный директор Барселоны Деку высоко оценил профессионализм футболиста, экономическое состояние клуба и 80 миллионов евро, потраченные на Энтони Гордона, снизили шансы Рэшфорда остаться в Испании. Теперь вероятность того, что 28-летний нападающий продолжит карьеру в одном из лондонских клубов, оценивается как высокая.