Арсенал усиливает состав: лондонцы заплатят 34 миллиона фунтов за греческого нападающего

Лондонский «Арсенал» активизировался на летнем трансферном рынке и близок к усилению линии атаки новым игроком. Команда под руководством Микеля Артеты достигла полного соглашения с «Брюгге» по трансферу Христоса Цолиса, который ярко проявляет себя в чемпионате Бельгии. Эта сделка рассматривается как важный шаг для повышения атакующего потенциала лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic, «канониры» заплатят за 24-летнего игрока сборной Греции около 34 миллионов фунтов стерлингов (примерно 40 миллионов евро). В настоящее время стороны работают над завершением последних деталей трансфера. Этот переход стал неожиданным, но продуманным шагом для «Арсенала», так как недавно клуб продал Леандро Троссарда в турецкий «Бешикташ» за 17 миллионов фунтов.

Тактический выбор Артеты

Микель Артета и его тренерский штаб видят в Христосе Цолисе игрока с уникальным тактическим профилем. Сообщается, что его трансфер не связан с интересом к Моргану Роджерсу из «Астон Виллы» или другими целями, а осуществляется именно потому, что стиль игры греческого вингера соответствует потребностям команды. Изначально «Арсенал» проявлял интерес к звезде «Ювентуса» Кенану Йылдызу, но после того, как туринский клуб заявил о нежелании продавать турецкий талант, внимание было быстро переключено на Цолиса.

Стоит отметить, что английский футбол не является чужим для Христоса Цолиса. Ранее он три года выступал за «Норвич Сити» и провел 14 матчей в Премьер-лиге. Однако тогда молодому футболисту было непросто адаптироваться к физически тяжелому английскому футболу, и для получения опыта он отправлялся в аренду в нидерландский «Твенте» и немецкую «Фортуну» из Дюссельдорфа.

Настоящий прорыв в его карьере произошел в составе «Брюгге». В чемпионате Бельгии он раскрыл свой потенциал, значительно улучшив не только технические навыки, но и умение читать игру. Как пишет Goal.com, в прошлом году «Кристал Пэлас» также пытался приобрести футболиста, но тогда бельгийский клуб отклонил все предложения.

Ожидается, что переход нападающего в «Арсенал» расширит шансы команды в чемпионской гонке. Микель Артета получит больше возможностей для ротации, что крайне важно для обеспечения стабильности команды на протяжении длинного сезона. В ближайшее время ожидается, что футболист пройдет медицинское обследование в Лондоне и подпишет официальный контракт.