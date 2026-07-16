Компания Муре Threads представила компактный компьютер AI Кубе

Китайская технологическая компания Муре Threads официально выпустила в продажу новое поколение мини-ПК, специализирующееся на возможностях искусственного интеллекта — устройство AI Кубе. Этот компактный «куб» привлекает внимание специалистов отрасли не только своим нестандартным дизайном, но и мощными техническими характеристиками, в частности, системой памяти с возможностью расширения до 12 TB. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В качестве основы устройства была выбрана однокристальная система (СоК) Янгтзе собственной разработки компании, основанная на архитектуре МУСА. Этот чип объединяет центральный процессор (с максимальной частотой 2,65 GHz), графический процессор и специальный нейронный ускоритель. По данным иксбт.ком, блок искусственного интеллекта системы обладает производительностью 50 TOPS, что позволяет выполнять сложные вычисления на локальном уровне.

Что касается памяти, AI Кубе полностью соответствует современным стандартам. Устройство оснащено 32 GB оперативной памяти ЛПДДР5Кс. Для хранения данных установлен стандартный SSD PCIe 4.0 объемом 1 TB, а с помощью двух дополнительных слотов M.2 общий объем памяти можно увеличить до впечатляющих 12 TB. Подобный показатель обычно характерен для серверов большого объема или рабочих станций.

Возможности искусственного интеллекта и мультимедиа

Главная особенность нового мини-ПК — встроенный ИИ-помощник под названием Вхеат Intelligence Агент. Этот агент включает в себя более 90 системных инструментов и свыше 60 специализированных функций. Он способен работать с более чем 36 популярными приложениями и выполнять задачи — от планирования маршрутов до управления файлами — на основе голосовых или текстовых запросов пользователя.

Дизайн корпуса также не остался без внимания. Устройство размером 125 кс 125 кс 135 мм выполнено из авиационного алюминия и весит около 1,16 кг. Для мультимедийных возможностей установлены массив из четырех микрофонов и два стереодинамика мощностью по 5 В каждый. Это позволяет использовать AI Кубе для видеосвязи и развлечений без дополнительных акустических систем.

Для подключения внешних устройств AI Кубе предлагает следующие интерфейсы:

Четыре полнофункциональных порта USB-C;

Два порта УСБ-А;

Сетевой разъем РДж45;

Модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

В настоящее время AI Кубе продается на китайской платформе ДжД.ком по цене 10 999 юаней (около 1620 долларов США). Подобные компактные и мощные компьютеры высоко ценятся среди графических дизайнеров, программистов и специалистов, работающих с технологиями искусственного интеллекта. Сроки выхода продукта Муре Threads на глобальный рынок пока не объявлены.