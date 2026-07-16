Что было сказано в споре между Месси и Беллингемом?

Полуфинал ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией запомнился не только драматичными голами на последних минутах, но и напряженными моментами на поле. В одном из таких эпизодов Лионель Месси и Джуд Беллингем вступили в словесную перепалку из-за решения судьи.

Спор начался после нарушения правил

На распространившихся видео видно, как Месси и Беллингем обсуждают решение, принятое арбитром. Согласно источникам, расшифровавшим движения губ, капитан сборной Аргентины заявил, что в том эпизоде нарушения правил не было.

«Для меня это не фол. Это было первое решение судьи в нашу пользу», — сказал Месси.

Беллингем не согласился с мнением аргентинского футболиста:

«Нет, нет. Это был фол», — ответил полузащитник сборной Англии.

После этого, как сообщается, Месси повторил свои слова, подчеркнув, что это было первое решение, принятое в пользу Аргентины.

Почему игра была такой напряженной?

Матч Англия — Аргентина с самого начала проходил на высоких скоростях и с большим количеством физических единоборств. Историческое соперничество между двумя сборными, путевка в финал и каждое решение судьи лишь усиливали эмоции игроков.

Те Гуардиан описала встречу как полуфинал с множеством жестких столкновений. Эпизод между Месси и Беллингемом стал частью этой игры с высоким давлением.

Это больше похоже не на личную неприязнь, а на столкновение двух разных взглядов на судейское решение и эмоций в матче такого масштаба.

Спор на поле не повлиял на результат

Во втором тайме Англия вышла вперед благодаря голу Энтони Гордона. Однако в конце матча Аргентина оказала огромное давление и переломила ход встречи в свою пользу.

Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а вышедший на замену Лаутаро Мартинес забил победный гол в компенсированное время. Одержав победу со счетом 2:1, Аргентина второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Основное событие Результат Англия открыла счет 55-я минута Аргентина сравняла счет 85-я минута Победный гол Аргентины компенсированное время Итоговый счет 2:1

Месси снова стал решающей фигурой

Хотя 39-летний Месси не забил в полуфинале, он руководил атаками Аргентины и оказал огромную помощь команде в решающие моменты.

Его способность видеть поле и контролировать темп игры стала одной из главных проблем для обороны Англии. Гуардиан отметила, что влияние Месси усилилось ближе к концу игры и он сыграл центральную роль в камбэке Аргентины.

Спор с Беллингемом также показал, насколько эмоционально Месси был вовлечен в игру. Он следил за судейскими решениями, общался с партнерами и вел команду вперед до самых решающих минут.

Теперь финал против Испании

В финале ЧМ-2026, который состоится 19 июля, Аргентина встретится с Испанией. В первом полуфинале Испания обыграла Францию со счетом 2:0.

Англия же упустила возможность выйти в финал. Но короткая перепалка между Месси и Беллингемом стала одним из самых обсуждаемых эпизодов этого полуфинала.

Как вы считаете, является ли этот эпизод обычным футбольным спором или он также продемонстрировал недовольство судейством в матче?