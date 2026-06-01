Наши легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии

·56·Спорт
Наши легкоатлеты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии
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В сердце Восточной Азии новое перспективное поколение узбекского спорта продемонстрировало свое мастерство! С 28 по 31 мая в Гонконге завершилось континентальное первенство по легкой атлетике среди юниоров (U-20). Сборная Узбекистана, защищавшая честь Родины на этом престижном соревновании, где собрались самые быстрые, ловкие и сильные молодые спортсмены Азии, достойно выступила на международной арене и вернулась домой с яркими победами.

Вас тоже вдохновил триумф наших юных атлетов на дорожках Гонконга? Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о медальном зачете, наших героях, поднявшихся на пьедестал почета, и знаковых деталях турнира!

Магия Гонконга: Официальная новость Национального олимпийского комитета

Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана, наши стойкие и талантливые легкоатлеты, участвовавшие в этом континентальном чемпионате, в общей сложности завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Наши представители на равных боролись с атлетами из ведущих стран Азии в беговых дисциплинах, барьерном беге и секторах для метаний, доказав на деле, на что они способны.

Наши герои, покорившие континент, и их триумфы

Вы можете подробно ознакомиться с результатами наших юных спортсменов, поднявших флаг нашей страны на стадионах Гонконга, в следующей специальной таблице:

🏅 Медаль

🏃‍♂️ Имя спортсмена

🎯 Дисциплина

🥇 Золотая медаль

Ruslan Sadullayev

Метание копья (Чемпион континента!)

🥈 Серебряная медаль

Timur Nasimov

Бег на 5000 метров

🥉 Бронзовая медаль

Sadafbonu Nusratilloyeva

Бег на 5000 метров

🥉 Бронзовая медаль

Sadafbonu Nusratilloyeva

Бег на 3000 метров с препятствиями

🥉 Бронзовая медаль

Dilnoza Xoshimova

Бег на 3000 метров

🥉 Бронзовая медаль

Sarvar Meyliyev

Прыжки в длину

Двойной успех: Представительница нашей сборной на этом чемпионате Sadafbonu Nusratilloyeva проявила невероятную стойкость. Она финишировала в тройке сильнейших как в обычном беге, так и в сложной дисциплине — беге на 3000 метров с препятствиями, добавив в копилку нашей делегации сразу 2 бронзовые медали!

Мы от всей души поздравляем всех наших юных спортсменов, прославивших нашу страну на чемпионате Азии благодаря своей энергии и упорному труду, а также их трудолюбивых тренеров и всех болельщиков узбекского спорта с этим успехом! Желаем нашим представителям удачи и новых побед на будущих крупных соревнованиях.

Следите за новыми достижениями узбекского спорта, успехами наших ярких звезд будущего и самыми свежими новостями с международных арен вместе с нами, дорогие читатели!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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